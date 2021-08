La Guàrdia Urbana de Reus ha posat 5.191 sancions per mal estacionament aquest 2021

Ha imposat des de principis d'any altres 146 per alcoholèmia, però valoren positivament el compliment de les mesures covid

Actualitzada 09/08/2021 a les 00:04

Entre els mesos de gener i juliol d'enguany, la Guàrdia Urbana ha interposat 5.191 sancions per mal estacionament. Mensualment les multes oscil·len entre les 646 i les 763, corresponents als mesos de febrer i de maig respectivament, sense gaires variacions. El mes de març, però, es va registrar el màxim arribant fins a 971 sancions. Aquestes xifres fan referència a les sancions per aparcar el vehicle en carrers on està prohibit o en zones de càrrega i descàrrega, no les corresponents a la zona blava. Malgrat les dades, la regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, Dolors Vázquez, considera que «no són preocupants» tenint en compte que es tracta d'una «ciutat de 107.000 habitants» i assegura que «es troba dins de la dinàmica normal». La regidora considera que la zona centre acostuma a ser la més problemàtica quant a la demanda d'aparcament, però assegura que «se salva a través dels pàrquings municipals». Vázquez va explicar que les sancions més recurrents són a les zones de càrrega i descàrrega fora d'horari, ja que «és el que menys es respecta», assegura.

Pel que fa a les sancions per alcoholèmia, el cos policial n'ha interposat un total de 146 des de principis de 2021, registrant el màxim mensual al juny amb 36 multes. Vázquez va assegurar que aquestes sancions solen incrementar durant els mesos d'estiu arran de la major mobilitat i les vacances, així com els caps de setmana. En aquesta línia, el cos de la policia municipal intenta dur a terme campanyes de conscienciació perquè la gent no agafi el cotxe si ha begut alcohol a través de xarxes socials.

Reus és una ciutat segura

Pel que fa a la seguretat ciutadana, Vázquez va assegurar que «afortunadament, i això són dades objectives, Reus no és una de les ciutats en les quals hi hagi un índex d'inseguretat quant a comissió de delictes greu ni que hagi de ser preocupant». La regidora va insistir que en aquest àmbit «sempre hi ha persones que poden tenir percepció d'inseguretat, però això no significa que la ciutat ho sigui». «No hi ha cap ciutat amb risc zero, perquè sempre hi ha un índex d'inseguretat per petit que sigui», va insistir. També va remarcar que «s'està fent una gran feina entre Guàrdia Urbana i altres forces de seguretat, com els Mossos d'Esquadra» i va valorar positivament la col·laboració entre ambdós cossos. Pel que fa a la plantilla de la Guàrdia Urbana, va assegurar que «tot el personal humà que hi hagi sempre és insuficient» i que l'ampliació d'aquesta sempre «és benvinguda». En aquest sentit va recordar que de cara a la tardor s'incorporaran cinc nous agents que actualment estan fent un curs a l'escola de policia.

Vázquez també es va mostrar molt satisfeta pel compliment generalitzat de les restriccions sanitàries imposades arran de la pandèmia a nivell local. Reus és un dels 176 municipis catalans que tenen restringida la mobilitat entre la 1 i les 6 de la matinada, de moment, fins al 20 d'agost. En aquest sentit va remarcar que durant els primers dies els agents van fer principalment una tasca informativa cap a totes aquelles persones que es trobaven al carrer en aquell horari, però que «la majoria de gent està complint, a excepció de casos puntuals», tal com va informar per xarxes la Guàrdia Urbana la passada matinada de dissabte en què havia hagut d'aixecar nou actes per incompliment del confinament.