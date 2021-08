La ciutat de Reus aspira a reduir 11.500 kg diaris de residus de cara al 2026

El Pla de Prevenció de Residus contempla incentivar el consum de productes a granel per vendre menys envasos, entre altres

Actualitzada 08/08/2021 a les 21:59

Reus pretén reduir en 11.500 kg diaris els residus generats a la ciutat de cara al 2026. Així ho estableix el Pla Local de Prevenció de Residus de Reus 2021-2026 aprovat pel govern municipal. Aquest pla recull una avaluació de la situació actual pel que fa als residus generats a la ciutat i s'hi detallen dotze iniciatives per assolir la reducció desitjada pel consistori. Segons els objectius del Programa General de Prevenció de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) i del pla local, d'aquí a cinc anys la generació de residus per persona a Reus hauria d'assolir la xifra d'1,15 kg per habitant per dia, fet que implicaria la reducció de 0,11 kg diaris per persona respecte el 2019. Pel que fa a les dades de la generació de residus per habitant, les dades del 2019 la situen en 460 kg anuals per persona, les quals es van mantenir més o menys estables durant el 2020 quan es van registrar 459 kg per habitant a l'any. Malgrat que el municipi generi una quantitat important de residus per càpita (1,26 kh/hab i dia), el pla destaca que està per sota de la mitjana del Baix Camp (1,55 kg/hab i dia) i del conjunt de Catalunya (1,44 kg/hab i dia). L'objectiu principal d'aquest nou pla vers el vigent des del 2018 fins al 2022 és aconseguir la prevenció de residus com més aviat millor.

Iniciatives per al 'residu zero'

Les dotze actuacions de prevenció de residus proposades al pla aprovat enguany giren entorn de dos eixos principals. En primer lloc, l'intent d'assolir el residu zero en diferents àmbits, i en segon lloc, fomentar l'economia circular. Entre aquestes hi destaquen la promoció d'establiments comercials a granel i bonificacions a la taxa de residus per afavorir-ne la prevenció. Pel que fa a aquesta primera acció, el pla preveu una campanya que identifiqui els comerços municipals que ofereixin la majoria dels seus productes a granel per posteriorment editar un catàleg bianual de «comerços responsables» i donar-los a conèixer entre els reusencs. El pla detalla que aquesta campanya hauria d'anar acompanyada d'una tasca de conscienciació de la població sobre l'elevat consum d'envasos i plàstics en la compra de molts productes, principalment alimentaris, i fomentar la compra fent ús d'envasos reutilitzables com carmanyoles o bosses de tela. D'aquesta manera el pla preveu canvis en els hàbits tant dels compradors com dels venedors.

Quant a la segona acció destacada, el pla preveu introduir a l'ordenança fiscal de residus del municipi un seguit de bonificacions que permetin incentivar la reducció en la generació de residus o la seva reutilització mitjançant un incentiu econòmic. A més, el pla considera que el sistema de pagament per generació augmentarà els nivells de reciclatge dels reusencs i representarà un sistema més just en el que els petits generadors deixaran de finançar aquells que generen més residus, ja que l'ordenança reguladora de la taxa per recollida d'escombraries vigent a Reus contempla una quota tributària fixa, per unitat física d'habitatge o de local. Tanmateix, l'ordenança actual no contempla cap bonificació per cap motiu, ni tan sols les bones pràctiques ambientals.

Altres de les accions previstes per l'Ajuntament i recollides en el pla pel que fa a l'assoliment del residu zero són la prevenció de la recollida de restes vegetals mitjançant l'aprofitament dels residus vegetals a través de la tècnica de mulching, la qual consisteix a utilitzar les mateixes restes per augmentar la fertilitat del sòl; la reducció de gots i vaixelles d'un sol ús en festes populars, en dependències municipals i en actes públics; així com la promoció de la reducció d'envasos d'un sol ús dels Mercats Municipal a través de sessions informatives amb el personal responsable de les parades. En aquesta línia el pla també contempla establir mesures per a reduir l'ús de paper a les oficines municipals i promoure una administració electrònica mitjançant la digitalització dels màxims processos administratius possibles. Pel que fa a l'economia circular, el pla preveu la creació d'un espai de préstec de materials d'ús poc freqüent, la creació de mobles a partir de la reutilització de residus voluminosos arribats a la deixalleria, així com la promoció de la reutilització i reparació de productes.