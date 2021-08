El Museu de Reus ha superat aquests primers mesos de l'any 2021 el nombre de visitants de tot el 2020

S'han comptabilitzat un total de 13.006 visites

Actualitzada 09/08/2021 a les 14:00

El Museu de Reus ha donat a conèixer les dades de públic del primer semestre d'aquest 2021, un període de temps en el qual, malgrat les restriccions generades per la pandèmia, s'han doblat les dades respecte el 2020 i s'acosten a dades de períodes semblants abans de la covid-19.

Durant aquest període s'han comptabilitzat un total de 13.006 visites. L'any 2019 van ser 17.817 i l'any passat van caure a 6.558.

A banda del públic presencial s'hi ha de sumar els visitants virtuals que s'han incrementat substancialment.

Des del Museu es fa una valoració molt positiva d'aquesta primera part de l'any. Segons Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, «estem satisfets d'haver pogut donar resposta a necessitats socials i de contribuir amb els nostres espais i propostes a millorar la vida de les persones, amb la difusió del patrimoni com una eina més, en aquest cas».

L'impacte de la pandèmia, amb tres mesos tancats al públic el 2020 i les mesures posteriors de restriccions de mobilitat i confinaments territorials, és evident. Les dades responen al fort impacte que va tenir a l'hora de realitzar activitats a fora de la llar. Si s'analitzen les dades publicades recentment per l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC) i que acaben de presentar com a resultat de l'Enquesta de participació cultural a Catalunya 2020, els Museus i altres centres expositius i afectació de la covid-19, s'observa que, a més d'una baixada en la proporció de persones que declara visitar museus, també hi ha una forta disminució en el nombre de visites realitzades.

El curs 2020-2021 va començar ple de dubtes i d'incerteses: els centres educatius van ser prudents i van optat per planificar menys sortides i activitats i això ha afectat també el volum total de públic que hi ha hagut a les diferents propostes del Museu. Malgrat haver baixat el nombre de visites escolars, el que hi ha hagut és un increment de la demanda de fer projectes de col·laboració.

Les associacions de jubilats i tercera edat, la població que s'ha vist més afectada per la pandèmia, també van deixar de visitar el museu i de manera molt prudent s'han anat recuperant com a públic durant el segon trimestre d'enguany, principalment a partir de la proposta. Donem la benvinguda a la gent gran, encetada la setmana del Dia Internacional dels Museus.

Finalment, les visites que també s'han ressentit de la situació de la pandèmia han estat les dels turistes.