Reus reitera el seu suport a l'acord del Prat: «Ens sentim còmodes amb la connexió directa amb Barcelona»

L'alcalde ha fet lectura d'una declaració institucional de la Comissió d'Infraestructures -integrada pel Govern de Reus i el grup municipal del PSC- per esvair tota ombra de dubte sobre l'acord per a l'ampliació de l'aeroport del Prat, sobretot arrel aquestes declaracions de la Cambra de Comerç, esperant que la connexió directa amb Barcelona sigui «temporal» i que s'acabin connectant els aeroports.«L'estació intermordal sempre s'ha plantejat seguint els models de París i Londres, on els aeroports complementaris al principal connecten amb la capital, no amb l'aeroport», ha remarcat l'alcalde. «És que si no connectem amb Barcelona no té cap sentit, evidentment hi ha altres possibilitats, però el nostre interès és connectar amb la massa crítica de la ciutadania de Barcelona», ha repetit Pellicer.«És una infraestructura important per al territori, tothom ha d'estar alienat per avançar en un model intermodal d'àrea metropolitana, ara toca centrar-se en el desplegament de l'acord i en el calendari; aquest Ajuntament només fa declaracions respecte a informacions oficials contrastades.», ha conclòs.