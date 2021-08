La campanya d'estiu d'Òmnium Cultural arriba aquest 10 d'agost a Reus

L'acte se celebrarà a les 19:30h a la plaça de la Llibertat

Actualitzada 06/08/2021 a les 17:51

La campanya d'estiu d'Òmnium Cultural, 'Òmnium en ruta: fem-nos lliures!', arriba aquest 10 d'agost a Reus. A partir de les 19.30 h, a la plaça de la Llibertat, s'hi instal·larà l'equipament mòbil que durant tot l'estiu recorrerà el país.A Reus, es podrà gaudir de l'espectacle infantil «Les dones i el circ», a càrrec de la companyia Teatre sobre rodes, l'acte «Reptes de país, Fem-nos lliures» estarà centrat en el creixement de l'extrema dreta i el feixisme amb la participació de Jordi Muñoz, politòleg i membre de la junta directiva, i Jordi Borràs, fotoperiodista, i moderat per la periodista Alba Cartanyà, i acabarem la jornada amb l'actuació musical del grup reusenc Plombiers.A banda dels diferents actes programats també es podrà visitar l'exposició commemorativa del 60è aniversari d'Òmnium Cultural i fer un repàs de tota la història d'Òmnium des del 1961 fins al dia d'avui. La campanya d'estiu d'Òmnium recorrerà diverses poblacions de Catalunya per plantejar durant els mesos d'estiu els principals reptes de país. S'instal·larà en places i carrers del Principat, des d'ara i fins a principi de setembre, i farà arribar a tots els racons el triple compromís de l'entitat: construir un país lliure, socialment just, culturalment viu i on ningú no sigui empresonat per les seves idees.