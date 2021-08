El president de la Cambra de Comerç de Reus espera que la connexió directa amb Barcelona ciutat sigui temporal

El president de la Cambra de Comerç valora així la possibilitat que l'aeroport de Reus no estigui connectat amb el del Prat

Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus, espera que la connexió directa amb la ciutat de Barcelona sigui temporal, i que a poc a poc es pugui crear la xarxa d'aeroports històricament reclamada pel territori. Així va valorar la possibilitat que contempla el Govern de la Generalitat, i que ahir va avançar La Vanguardia, que la nova estació intermodal que s'ha de construir a l'Aeroport de la Costa Daurada anunciada fa uns dies en el marc de l'acord per l'ampliació de l'aeroport del Prat, no connecti els dos aeroports. Segons les fonts del Govern, el model d'aeroports en xarxa defensat tant per Reus com per Girona durant les taules institucionals celebrades durant els últims mesos, no es farà realitat de moment. Tot i això, els dos aeroports perifèrics connectaran amb la ciutat comtal en qüestió de mitja hora, ja sigui a través de la futura estació de la Sagrera o la de Sants.

Just va aclarir que, al territori, li urgeix l'estació central intermodal per poder connectar l'economia i eixamplar la seva àrea d'influència. «Necessitem una estació que ens permeti agafar el tren a 10 minuts de casa», va dir fent referència a la ubicació estratègica de l'aeroport de Reus, situat a una distància assequible des de la majoria de municipis de la província. En aquesta línia, el president va considerar «tota una victòria» haver aconseguit una estació d'aquestes característiques, amb la qual considera que «l'aeroport hi guanya, però, sobretot, hi guanya el territori». Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls, també va valorar ahir de manera molt positiva l'arribada d'aquesta estació i de l'alta velocitat al territori.

Just va adoptar una postura empàtica vers aquesta possibilitat i va dir estar convençut «que els temes aeroportuaris són complicats per les regulacions que els afecten», i entendre que «sigui impossible de connectar immediatament» els tres aeroports catalans.

El president de la Cambra de Comerç de Reus va mostrar-se confiat en el Govern de Catalunya, qui considera que treballarà per aconseguir «uns aeroports en xarxa» i que «si no es connecten d'immediat, es farà passat demà». «Espero que no ens facin esperar molts anys» va remarcar Just.

Perquè no es connectaran?

El raonament darrere de descartar la connexió entre els aeroports de Reus i Girona amb el del Prat és que els potencials passatgers dels vols intercontinentals que només operen des de Barcelona prefereixen viatjar directament, sense necessitat de fer escales als dos aeroports perifèrics, en els quals es prioritzaran els vols continentals i nacionals amb companyies low cost. Les mateixes fonts de la Generalitat van dir comptar amb estudis que demostren que el nombre de passatgers que agafarien un tren d'alta velocitat des de les noves estacions fins a l'aeroport del Prat és minoritari. Per contra, el que consideren que farà la majoria d'usuaris seria utilitzar el tren d'alta velocitat per arribar a la ciutat de Barcelona. Sigui quina sigui l'explicació per part de la Generalitat, sembla que aquesta possibilitat no serà rebuda de bon grat per part dels agents del territori implicats que han defensat el sistema aeroportuari en xarxa, tot i que tant des del Govern municipal com des de la Diputació han decidit esperar a veure quin és el projecte final que es presenta.