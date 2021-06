Els hotels de Reus confien tenir entre un 50% i un 60% d'ocupació aquest estiu

La temporada passada no es va superar el 30% de reserves en la gran majoria d'establiments de la ciutat i, enguany, algun ja ha registrat un 40%

Actualitzada 07/06/2021 a les 20:58

L'Aeroport de Reus va rebre els primers vols comercials la setmana passada i els hotels de la capital del Baix Camp es preparen per tenir un estiu «força millor» que el de l'any passat, veient que les fronteres es comencen a obrir progressivament a mesura que la vacuna guanya la batalla a la covid-19.

Magdaleno Pareja, director de l'Hotel Reus Park i president del sector hoteler de Reus dins l'Associació d'Empresaris i Hostalers, detalla a Diari Més que «en general, des de l'any passat fins a data d'avui hem rondat entre un 20 i un 25% d'ocupació, però la perspectiva és arribar fins a un 50% o 60% en els mesos de juliol i agost». En el cas concret de Reus Park, van obrir la setmana passada i ho fan «amb la intenció de no tornar a tancar, perquè les previsions són molt bones», explica Pareja. Amb tot, de moment, només s'ha recuperat un 80% del personal mentre que el 20% restant segueix en ERTO, però podrien reincorporar-se a la feina durant el mes de juliol sempre que les previsions es compleixin. «Ara mateix no tenim moltes reserves fetes, acostumen a entrar a última hora, però tot fa pensar que anirem a millor», celebra Magdaleno Pareja, qui afegeix que «si superem les dades de l'any passat, ja estem contents perquè no vam arribar ni a un 30%». El membre de l'AEH afirma que, abans de la pandèmia, «teníem un 85% d'ocupació cada estiu».

Juntament amb el Reus Park, a la capital del Baix Camp també es troben operatius el Brea's Hotel, l'NH Ciutat de Reus i l'Hotel Centre Reus. En el cas del Brea's Hotel, actualment es dediquen més a les empreses i, per tant, durant l'estiu les seves reserves disminueixen considerablement.

D'altra banda, en un dels altres hotels de la ciutat, destaquen que «aquest mes de juny tenim, fins al moment, un 40% d'ocupació, però la previsió és que en les darreres setmanes la xifra encara s'incrementi una mica més». De fet, «l'any passat vam tenir un 52% d'ocupació aquest mes, esperem que enguany encara sigui millor». Pel que fa als mesos de juliol i agost, «de moment només tenim un 7% i un 8% de reserves fetes, però la xifra serà molt superior quan ens aproximem a aquestes dates, ja que acostumem a tenir moltes reserves a última hora». En comparació amb xifres de la temporada anterior, la primera després del confinament més estricte, «al juliol vam tenir un 59% d'ocupació i a l'agost un 65%», i ara esperen que «les dades encara ens vagin millor ara que els restaurants ja poden obrir fins més tard i que sembla que s'està reactivant tot una mica més».

Més gent el cap de setmana

Des d'aquest establiment també remarquen que «quan hem notat un increment més elevat ha estat als caps de setmana, ja que estem fregant el 70% d'ocupació». Això pot ser un bon indicador per al que es preveu a la campanya d'estiu, quan s'acostumen a fer més vacances i, per tant, igual que als caps de setmana, es busquen fer més escapades. Des d'aquest establiment també indiquen que «l'any passat a nosaltres ja ens va anar força bé, per tant, pensem que aquest serà similar o millor a l'anterior i ens deixarà satisfets». A tall anecdòtic, expliquen que, fins ara, «estem tenint menys nens en relació a altres anys».



L'Hotel Gaudí segueix tancat però podria reobrir cap al juliol o agost

L'Hotel Gaudí és un dels pocs hotels de la ciutat que segueixen tancats, juntament amb el Quality Reus. En el cas del Gaudí, va tancar les seves portes, com tota la resta d'establiments, el març del 2020 a causa del confinament estricte per a combatre la pandèmia de la covid-19. Des d'aquell moment, l'hotel, del grup Gargallo, no ha tornat a obrir les seves portes i, com la resta d'establiments d'aquesta cadena, es troba en un ERTO que finalitza el pròxim 31 de setembre. Segons fonts consultades per aquest rotatiu, el grup està estudiant reobrir l'hotel aquest mes de juliol o agost «en funció de com avanci la campanya turística i de si s'estabilitza tota l'activitat econòmica». A més, també apunten a l'opció d'obrir per la temporada d'Imserso, en cas que s'assembli a les campanyes anteriors a la covid, ja que és un hotel amb una alta ocupació en aquesta temporada i l'ERTO ja hauria finalitzat per aquestes dates.