La processó per l'interior de la Prioral de Sant Pere clou la celebració de Corpus a Reus

Actualitzada 07/06/2021 a les 09:02

La celebració del Corpus va posar ahir el punt final amb la processó per l'interior de la Prioral. Enguany, el Corpus ha permès tornar a veure ballar els gegants de Reus, que ho van fer de dilluns a divendres a La Palma per als alumnes dels diferents centres educatius de la ciutat. Dijous va arribar el torn de l'Ou com balla a l'atri de Sant Sebastià, on no va parar de fer-ho fins ahir, diumenge.

Com és tradició, la Prioral de Sant Pere va posar el punt final als actes amb el solemne ofici i, posteriorment, la professó de Corpus. «Durant les últimes setmanes hem viscut amb goig com moltes famílies celebraven que els seus fills i filles participaven per primera vegada en l'eucaristia», explicava mossèn Joan Antoni Cedó, qui afegia que «la pandèmia, encara activa, és la que avui ens impedeix el retrobament de tots aquests infants fent memòria d'aquesta experiència».

«Confiem a Déu aquesta situació que viu colpejada la nostra ciutat i la societat en general», deia Cedó, qui volia recordar «els malalts, el personal sanitari, les famílies i especialment ho fem amb aquelles persones que a través dels mitjans segueixen aquesta mateixa celebració». I és que el solemne ofici i la processó van poder seguir-se pel canal de YouTube de l'arxiprestat de Reus, malgrat que quan va arribar el moment de la processó, problemes tècnics van impedir contemplar-la, ja que només es podia escoltar la música i els cants sense imatge.

El prior va recórrer el passadís central del temple amb el Santíssim fins a arribar a les portes perquè tota la ciutat el pogués contemplar. «Avui volem oferir el millor que tenim a la ciutat, l'únic tresor de l'Església que és Jesús», apuntava Cedó en la seva humilia, abans d'iniciar la processó.