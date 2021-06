L'ànima que batega al museu de Reus

El projecte 'Lligams. Mirades que connecten' convida als nens i nenes a la reflexió artística

Actualitzada 06/06/2021 a les 19:37

La realitat supera la ficció? D'on ve la vida? Per què el vent no es veu? Quins elements fan que la vida sigui preciosa?

Aquestes preguntes, formulades pels nens i nenes de l'Escola Prat de la Riba de Reus, troben la seva resposta al Museu de Reus de la plaça Llibertat. El fil que ajuda a resoldre totes aquestes qüestions és el projecte Lligams. Mirades que connecten, una iniciativa de Còdol Educació amb l'Escola Prat de la Riba.

«Tot plegat és fruit d'una reflexió que sorgeix durant el confinament, quan ens replantegem què és prioritari. Ens trobem amb la necessitat d'anar a l'essència, a allò que és important, a nivell planetari però també en l'àmbit personal», explica Maria Adzerias, codirectora de Còdol. A partir d'aquí sorgeix la idea d'establir lligams, connexions entre les emocions i l'obra artística.

A la pràctica, el projecte s'ha desplegat amb diverses fases. D'entrada, els nens i nenes van visitar l'exposició Les Coses de Reus i, a partir dels objectes que hi són exposats, van desenvolupar el treball de reflexió i creació. Així, el Carrilet de Reus els va fer pensar en el deu Cronos i, en conseqüència, amb el vent. Per què el vent no es veu? Quines altres coses hi ha que no es veuen, però també són importants? I si fem visible l'invisible a través de la poesia? Així va sorgir la primera de les set obres artístiques estan exposades al Museu: un núvol de poemes dedicats a elements invisibles i alhora essencials, com la música, la felicitat, la llum del sol o el cor. A més, cada treball incorpora un recurs artístic. Els poemes, en aquest cas, es presenten amb la tècnica del frotage.

La resta d'obres artístiques es van trobant en altres espais del museu, integrats entre la resta del fons permanent de tal manera que el treball dels infants passa a formar part de manera temporal del valuós patrimoni exposat. Així, en la resta del recorregut el visitant hi troba un hort d'inspiració japonesa que posa en rellevància la importància de les abelles i dels aliments que ens donen vida, una col·lecció artística sobre l'electricitat i les energies sostenibles, una col·lecció de pedres il·lustrades amb elements que fan que la vida sigui preciosa, un niu format per les branques dels arbres genealògics dels nens i nenes i un recull de cartes d'agraïment a les coses que no volem que desapareguin en el futur.

L'exposició es complementa amb una mostra d'objectes personals dels alumnes: «Vam demanar a cada nen que portés un objecte significatiu per a ell i ens expliqués per què ho és. Després, el vam relacionar amb algun element del museu, de manera que el seu valor passa de l'individual al col·lectiu, del singular al plural, i el museu es converteix en una gran caixa de tresors», explica Adzerias. Tots aquests treballs s'han fet amb els alumnes de cicle mitjà i superior. Els més petits de l'escola van aprofundir en el vincle del cos amb la natura, expressant la connexió amb l'aire, l'aigua, el vent i el foc a través de la pintura.

L'exposició que ha convertit el Museu de Reus en una gran aula d'aprenentatge vital i artístic està oberta a tots els públics, és gratuïta i es pot visitar fins al 14 de juny.