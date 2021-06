Els parcs del Roserar i de Garcia Lorca de Reus es renovaran al novembre

Les tasques formen part del paquet d'1,3 MEUR que va anunciar l'Ajuntament per millorar diferents zones de la ciutat

Actualitzada 06/06/2021 a les 20:50

Els parcs del Roserar, de Mas Iglesias, i de Federico Garcia Lorca, a l'avinguda Marià Fortuny, es renovaran entre els mesos de novembre i febrer, segons el projecte que va aprovar l'Ajuntament la setmana passada. Aquest es troba ara en el termini d'exposició pública i, una vegada aprovat definitivament, està previst que surti a licitació. Aquestes tasques formen part del paquet d'1,3 milions d'euros que va anunciar el consistori per a dignificar diferents punts de la ciutat i entre els quals també s'hi inclouen la millora d'asfaltat en alguns carrers, d'enllumenat, de fonts ornamentals i de voreres i passos de vianants entre altres.

Pel que fa als parcs, la xifra d'inversió serà de 175.000 euros, amb la qual es vol millorar les zones d'enjardinament. Aquests 175.000 euros es divideixen en 100.000 per a l'espai ubicat a l'avinguda Marià Fortuny, i 75.000 per al de Mas Iglesias. Quant al de Federico Garcia Lorca, el consistori es marca l'àmbit d'actuació en el sanejament i renovació de les terres vegetals amb el seu reperfilat a l'interior de cada zona, la plantació de plantes aromàtiques per l'ajuda de la lluita biològica i de planta vivaç per renovar espais i diversificar amb noves espècies, la renovació de la xarxa de reg, la creació d'un camí amb sauló tipus Aripac i el recondicionament de les àrees de pas de sauló.

L'Ajuntament ha decidit actuar en aquest parc perquè «té un elevat interès per la seva situació estratègica i dona un alt nivell de servei als veïns de la zona» i «amb el pas dels anys les terres dels parterres s'han contaminat amb espècies no adients a l'hora que les terres s'han desplaçat». A més, «els arbustos i les gespes s'han envellit donant actualment una imatge poc ordenada», igual que «l'arbrat, que requereix el seu condicionament per tal de millorar la seva imatge». Les tasques es preveuen iniciar al mes de novembre, ja que «afavoreix la plantació de les espècies» i té un termini d'execució de tres mesos.

Pel que fa al parc del Roserar, el motiu de la intervenció és el mateix que en el cas del de Federico Garcia Lorca: «El Roserar és molt emblemàtic i significatiu pel municipi» i «amb el pas dels anys les terres parterres dels rosers s'han anat contaminant de males herbes i aquests s'han anat envellint i, molts d'ells morint».

En aquest cas, el projecte divideix el parc en 49 zones i s'ha decidit intervenir de les zones 5 a la 42, deixant la de l'1 al 4 i la del 43 al 49 per més endavant. La intervenció preveu, en primer lloc, trasplantar els rosers cap a les zones on no es farà cap actuació per tal que retornin al seu lloc una vegada hagin finalitzat les tasques, que consistiran en la retirada de tots els parterres per fer el rebliment de les noves terres adequades en el lloc inicial. També es col·locaran nous conductes del rec gota a gota aprofitant els punts de connexió existents, i «en una futura intervenció i amb un nou finançament», tindrà lloc la plantació de plantes arbustives. Aquesta remodelació del parc està previst que comenci al novembre, igual que al Federico Garcia Lorca, però en aquesta ocasió, la durada estimada és de quatre mesos.