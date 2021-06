Agents de paisà reforçaran el control contra els propietaris incívics de gossos a Reus

Durant el mes de maig la Guàrdia Urbana ha aixecat 15 actes a propietaris de gossos

Actualitzada 04/06/2021 a les 12:07

La Guàrdia Urbana de Reus ha incrementat el control del propietaris de gossos que no compleixen amb l'ordenança de Civisme i no recullen els excrements o no remullen les miccions dels animals. D'acord a les instruccions de l'alcaldia i de la regidoria de Seguretat, Convivència i Civisme, el cos municipal de seguretat ha reforçat la seva presència amb agents de paisà al carrer per aplicar la normativa municipal.

La brutícia als carrers i places per no recollir els excrements dels gossos és un dels temes que genera més queixes veïnals pel què fa a la via pública. És per això que la Guàrdia Urbana fa especial seguiment a aquest problemàtica.

Durant el mes de maig, la Guàrdia Urbana ha aixecat 15 actes a propietaris de gossos, 10 de les quals per no recollir les dejeccions dels animals i 5 per no remullar les miccions. Durant tot el 2021, ha aixecat 27 actes per dejeccions i 8 per miccions. En comparació amb les dades dels anys anteriors, durant tot el 2020 es van aixecar 99 actes per dejeccions i 4 per miccions; mentre que el 2019 es van aixecar 28 actes per dejeccions. L'obligació de remullar els orins dels animals va entrar en vigor amb la modificació de l'ordenança de Civisme el juliol de 2020.



Dolors Vázquez, regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, afirma que «la Guàrdia Urbana fa una crida a viure la ciutat amb civisme i respecte cap als seus veïns, i embrutar la ciutat amb les dejeccions i miccions de gossos no és un comportament cívic. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana està treballant des de la prevenció, però també des de la sanció per evitar aquesta comportament incívics. Volem un espai urbà net i saludable per a tothom, on la convivència a de ser per a tothom».