Quin és l'skyline de la teva vida?

L'empresa reusenca Stratum Design elabora 'skylines' de fusta amb les ciutats que demana el client

Actualitzada 02/06/2021 a les 22:48

Un skyline és la representació gràfica de l'horitzó d'una ciutat, ressaltant-ne els edificis i elements significatius a través dels seus perfils, els quals són clarament reconeixibles.

En molts casos, aquests horitzons urbans són també un record emocional dels llocs que han estat importants en la nostra vida. A partir d'aquesta premissa, l'empresa reusenca Stratum Design ha posat en marxa un negoci de fabricació artesanal d'skylines que va arrencar l'any passat i ja s'ha fet un forat en el mercat.

Al darrere del projecte hi ha Sergio Pleguezuelos i Ana Simón, dos arquitectes que es van conèixer a la universitat i que, acabats els estudis, van muntar un despatx a Reus. «La idea de fer skylines va arrencar durant la pandèmia, quan la incertesa va fer que tot s'aturés. En vam fer un per regalar i ens vam trobar que la gent ens preguntava si els veníem, així que vam decidir ampliar la nostra activitat i fer-la conèixer al públic», explica l'Ana.

Al principi van fer un petit catàleg amb els horitzons més famosos, però aviat es van anar trobant que la gent els demanava si els podien fer la seva ciutat. Així és com van anar ampliant l'oferta i ara, a la seva botiga online, s'hi poden encomanar skylines de llocs com Madrid o Barcelona, però també de Reus, Tarragona o Torredembarra. «Al començament, com que no teníem gaire demanda, anàvem fent tot el que ens demanaven. Ara escollim els pobles i ciutats per votació», explica Simón. Així, cada setmana inclouen al seu catàleg els tres dissenys més votats de la llista que proposen els clients.

Els dos emprenedors expliquen que el negoci va fer una accelerada forta per Nadal: «Si les primeres setmanes ens en compraven entre sis i deu, durant les festes es va disparar, en vam vendre centenars», detalla el Sergio. Encara que la majoria d'enviaments els fan a territori espanyol, també tenen clients a les Canàries i a la resta d'Europa. Ara, asseguren, estan fent un pla d'acció per tal d'arribar a finals d'any «ben consolidats a Europa».

Els skylines d'Stratum Design s'elaboren amb fusta de 5 mm de manera completament artesanal i ecològica. Es fan en dues mides (mitjà i gran), en quatre colors (gris, marró, negre i gris clar), i es venen a un preu a partir de 29 euros. A més dels horitzons urbans, també fan altimetries, perfils de muntanyes i serres que, igual que els skylines, es poden personalitzar. Els encàrrecs es fan amb un marge d'entre 3 i 5 dies, encara que a la pràctica solen ser més ràpids.

Quant a la dificultat per convertir en skyline l'horitzó d'una ciutat o poble, els dos arquitectes admeten que no sempre és fàcil. La clau, asseguren, és buscar els elements que es poden potenciar, com les esglésies o edificis importants, i treure'ls partit.

Els productes de Stratum Design es poden comprar a través de la pàgina web Skyine City (www.skylinecity.store)