Llauradó: «Esquerra porta gran part del pes del Govern de la ciutat»

ERC va fer balanç dels dos primers anys de mandat a l'Ajuntament de Reus amb la mirada posada el 2023 per «continuar amb força»

Actualitzada 02/06/2021 a les 23:35

«Esquerra porta gran part del pes del Govern a la ciutat». Així de contundent es va mostrar la vicelcaldessa de Reus, Noemí Llauradó, en l'acte que va organitzar ERC a Casa Navàs per a fer balanç dels dos primers anys de mandat a la capital del Baix Camp, un mandat que comparteix amb Junts per Reus i Ara Reus. «És evident que és un govern de coalició, en el qual hem aconseguit una governança compartida, de manera que les decisions es prenen conjuntament», apuntava Llauradó. Pel que fa al balanç, la vicealcaldessa valorava positivament la tasca realitzada pel seu equip de govern amb una resposta ràpida a la crisi de la covid-19.

«Hem estat capaços de reaccionar ràpidament a la crisi econòmica i social i crec que hem estat pioners com a ciutat, hem sigut model per altres municipis», es felicitava Llauradó, qui remarcava, encara en la regidoria de Salut, a càrrec del republicà Òscar Subirats, l'«exitós» trasllat del CMQ i del traspàs de la gestió de l'Hospital Sant Joan. Precisament, aquest trasllat del CMQ el posava com a exemple de polítiques amb valors republicans, ja que «l'hem modernitzat i, per tant, aportem més serveis per la salut de les persones», i també ho exemplificava «fent la mobilitat sostenible, perquè ens juguem el present però també el futur de les generacions». Precisament, la regidoria d'Urbanisme, encapçalada per Marina Berasategui, també recau en ERC i la vicealcaldessa destacava, entre altres projectes, els 30 quilòmetres de carril bici que s'han compromès a executar, així com el projecte del Carrilet que «dotarà la zona d'una nova centralitat». Sobre aquest darrer projecte, Llauradó va avançar que «en les pròximes setmanes en podrem donar més detalls».

La portaveu d'ERC a Reus també treia pit de la gestió feta a la regidoria d'Empresa i Ocupació, a càrrec de Carles Prats, on s'ha fet una «radicalització» del Mercat Central i des d'on ha sorgit el Pla de Reactivació Econòmica. També felicitava la feina feta per Montserrat Flores al capdavant de Participació i Bon Govern, ja que «s'ha avançat molt en la transformació digital i l'organització del consistori arran de la pandèmia», i per les «polítiques feministes que sempre estan presents». Finalment, també destacava que Daniel Recasens, regidor de Cultura i Educació, «ha fet créixer encara més la cultura amb la 25a edició de la fira Trapezi», i ha instaurat l'equitat amb la tarifació de les escoles bressol, entre altres. Aquestes accions s'han pogut portar a terme perquè «tenim un equip amb molt bona capacitat de gestió», assegurava Llauradó, qui remarcava que «hem contribuït a fer que el govern de Reus sigui millor i això sempre és bo».

Visió de futur

La republicana també detallava ahir que «estem avançant a bon ritme i tots els projectes amb els quals ens havíem compromès, s'estan fent realitat», però avisava que «no som partidaris d'executar i prou, sinó de governar bé». Des d'ERC apuntaven que «tenim visió de futur» i «encara queden dos anys de mandat per continuar governant i fer-ho bé, estem treballant amb els objectius marcats per aquest mandat, però també tenim la vista posada en el 2023, i tenim molt clar que el nostre projecte no acaba allí, ans el contrari, continuarà amb molta més força».

En aquesta línia, la presidenta d'ERC Reus, Eva Ferran, recordava ahir que «el 2019 vam aconseguir uns resultats històrics a Reus i és gràcies al fet que va començar a caure la tendència que variaven els nostres resultats en funció de les eleccions que hi havia», i afegia que «ara volem trencar-la del tot i assimilar-nos als darrers resultats a les eleccions espanyoles i a les del Parlament». Per la seva part, Llauradó destacava que «passar de dues regidores a sis pot generar un punt de respecte», però afegia que «tinc molta tranquil·litat de tenir la ciutat en mans d'aquests regidors».

Respecte als projectes de futur, la vicealcaldessa va anunciar que «la setmana que ve presentarem i donarem el tret de sortida al fòrum ciutadà, que és aquest òrgan de participació en el qual tindran cabuda 200 reusencs que dissenyaran la ciutat d'aquí a 10 anys», en referència al projecte Reus 2032, i també va exposar que «al juliol hi haurà el fòrum territorial, on els municipis de l'entorn també ens faran veure que esperen de Reus». El grup municipal d'ERC té clar que vol «ser encara més motor del Camp de Tarragona».