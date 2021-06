Els treballadors del 112 de Reus faran vaga el 23 de juny, revetlla de Sant Joan

És la nit amb més volum de trucades de l'any

Els treballadors del 112 de Reus han celebrat aquest dijous una assemblea per ratificar la vaga del pròxim 23 de juny. Els resultats de l'assemblea ha estat de 49 vots a favor, cinc en contra i cinc en blanc, de manera que s'ha decidit convocar la vaga per denunciar «la precarització del servei i la necessitat de millorar la gestió del 112 de forma profunda». «Aquesta aturada ha de servir, més enllà de per exercir un dret fonamental com a eina de reivindicació, per a donar a conèixer a la ciutadania quina és la situació que viu el servei i com aquesta mala gestió pot acabar afectant de forma directa al ciutadà», exposen des del comitè del 112. La vaga es durà a terme de les 8 hores del 23 de juny a les 8 hores de l'endemà, 24 de juny i afectarà els centres de Zona Franca i Reus. Així doncs, aquesta vaga afectarà de ple a la revetlla de Sant Joan, la nit de l'any que més trucades rep el 112.D'aquesta manera, els treballadors confien poder fer més pressió que en un dia normal perquè se'ls tingui més en compte. Cal recordar que Ferrovial va assumir la gestió del servei el passat 27 de maig després de guanyar el «contracte d'emergència».