El Senat aprova una moció per impulsar l'estació intermodal a Reus

Ha estat una proposta de Junts per Catalunya

Actualitzada 03/06/2021 a les 20:29

La senadora per Tarragona de Junts per Catalunya, Assumpció Castellví, ha defensat aquest dijous una moció per impulsar el projecte definitiu de l'estació intermodal de Reus «a la major brevetat possible i sense demora». «Aquest projecte donarà servei a la segona àrea metropolitana de Catalunya, afavorint així a l'equilibri territorial», ha subratllat la senadora, qui ha volgut fer un reconeixement al lideratge de la Cambra de Comerç de Reus, que «ha treballat incansablement perquè el projecte es faci realitat». Castellví va fer èmfasi en el fet que l'estació podrà rebre «altres tipus de transport», i esdevenir així «un gran centre d'intercanvi modal». «Un eix vertebrador de les comunicacions ferroviàries del Camp de Tarragona que resoldrà les disfuncions actuals del territori», va insistir. Amb aquest projecte, Reus no només serà la quarta pista de l'Aeroport del Prat, sinó també connectarà la ciutat amb el seu aeroport. La senadora va recordar que, malgrat ser adjudicada el 2009 per 54 milions d'euros, «l'estació porta paralitzada més d'una dècada» i ha perjudicat el desenvolupament econòmic i territorial de la demarcació de Tarragona. És per això que ha presentat la moció per instar al Govern espanyol «en la major brevetat possible i sense demora els estudis de demanda i de viabilitat socioeconòmica de l'estació intermodal així com el seu encaix funcional dins de la xarxa ferroviària de Tarragona i, en funció dels resultats, es promoguin les accions per al projecte definitiu».



Tenim tot el dret a estar informats per part del @mitmagob de la situació real del projecte de la estació intermodal, saber els terminis d'execució i finalització.



És imprescindible i de gran valor estratègic la construcció d'aquesta estació intermodal. pic.twitter.com/OaADT0vRRZ — Assumpció Castellví (@assumpcas) June 3, 2021

Per la seva banda, el president de la Cambra, Jordi Just, ha celebrat que, amb aquesta moció, «cada vegada estem més a prop». L'entitat ja s'emplaça, en les pròximes setmanes, a reunir-se amb els grups polítics al Congrés i al Senat per anar treballant les seves propostes per incloure-les als pressupostos generals.