El PSC de Reus critica el retard del Molinet i «la reducció del projecte inicial»

Martín es mostra decebut perquè l'Ajuntament incompleix el PAM on figurava l'inici de les obres

Actualitzada 03/06/2021 a les 20:37

El pavelló del Molinet és un projecte que s'arrossega des de l'any 2011, quan el projecte ja estava redactat i s'estava a l'espera de rebre els diners suficients per part de la Generalitat per poder executar-lo. L'equipament va quedar aturat i no va ser fins al 2018 quan l'Ajuntament, amb el suport del PSC des de l'oposició, va aprovar destinar el romament del 2017 per a construir els polilleguers Cèlia Artiga i Joan Rebull i el pavelló del Molinet, que tenien l'objectiu de donar servei a les escoles pròximes així com als veïns. Ara, des del PSC de Reus, es critica que el pavelló del Molinet segueix sumant endarreriments, ja que està previst que no es comenci a construir fins al següent mandat.

«És inacceptable aquest retard, el projecte torna a quedar aturat i perjudica greument a l'alumnat de l'Institut Roseta Mauri que continuaran sense disposar d'un espai per a la pràctica esportiva, ja que han de compaginar el pati amb el camp de futbol de Mas Iglesias per poder fer gimnàstica», critica Andreu Martín, portaveu del PSC, en declaracions a Diari Més. El líder de l'oposició reusenca etziba que «aquest retard fins al 2024, com a mínim, és un incompliment del PAM 2019-2023 –Pla d'Acció Municipal–, ja que s'havien compromès a construir el pavelló». Martín desmenteix així les insistents afirmacions de l'alcalde, Carles Pellicer, en la roda de premsa de presentació del doble pavelló del Molinet que va tenir lloc dimecres. «Estem seguint el calendari que toca, al PAM hi diu que en aquest mandat s'ha de presentar el projecte», assegurava Pellicer, malgrat que en el document del PAM s'hi llegeix «construir el nou pavelló doble esportiu El Molinet». «Han passat dos anys d'aquest mandat només per fer la redacció del projecte», lamenta Martín, qui afegeix que «si parlem de 2024 som molt optimistes, perquè amb els problemes que té aquest govern amb les licitacions, segur que no serà una realitat fins al 2026, com a aviat».

El líder socialista també critica que el projecte del pavelló del Molinet «és una reducció del projecte inicial» i posa com a exemple la zona del rocòdrom, que «tenia unes característiques molt potents, i ara és més petit».

El doble pavelló del Molinet tindrà una pista interior de 44x25 metres, una sala polivalent, un rocòdrom, una pista exterior, un parc de cal·listènia i aparcament per a bicicletes i patinets, tal com es va anunciar en la presentació del projecte aquest dimecres.