S'ajorna la Fira de Sant Jaume de Reus per segon any consecutiu per la covid

Actualitzada 01/06/2021 a les 20:38

Reus es quedarà per segon any consecutiu sense la Fira de Sant Jaume per culpa de la pandèmia. L'any passat s'havia de realitzar la 25a edició, però la pandèmia va obligar a ajornar-la fins al 2021. Ara, malgrat que alguns espectacles i activitats ja s'han començat a reprendre encara que amb moltes mesures com ara el límit d'aforament i la distància de seguretat, no serà el cas de la Fira de Sant Jaume que haurà d'esperar al 2022 per celebrar la 25a edició.

Aquesta és la decisió que ha pres l'Agència de Promoció de Ciutat Reus Promoció i l'Associació dels Amics del Cavall de les comarques de Tarragona. La regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, va manifestar que «preservar la seguretat i la salut de les persones ens ha motivat a prendre aquesta decisió i estem convençuts que l'any 2022 Reus tornarà a viure amb intensitat aquest certamen firal, un dels més antics de Catalunya, que ens fa viure amb emoció espectacles de cavalls, les curses de sacs o les demostracions eqüestres en unes plàcides nits d'estiu».

Per la seva banda, Enric Espasa, president de l'Associació amics del Cavall de les comarques de Tarragona defensava a aquest mitjà que «nosaltres creiem que la part d'espectacle o competitiva es podia realitzar amb normalitat, en teníem moltes ganes», però també admet que «es feia difícil complir les mesures, perquè la Fira de Sant Jaume no són només cavalls». «Si ho tiràvem endavant s'havia de fer amb límit d'aforament i això tampoc ens agrada, perquè l'esperit de la fira és que sigui oberta a tothom», defensava Espasa, qui afegia que «això és diferents dels concursos, perquè aquests es fan en concursos d'hípica i no acostuma a assistir-hi tanta gent». És per això que l'associació defensava que la part d'espectacles i de competició es podia realitzar sense inconvenients.

«Aquesta fira és molt gran i s'ha de preparar amb dos mesos d'antelació, per tant, no era viable esperar a veure si la situació millorava prou a l'estiu», finalitzava Espasa. Per la seva banda, Caelles remarcava que «la voluntat és que la fira torni amb força l'any 2022 i més quan l'any vinent complirà el 25 aniversari de la fira del cavall. En aquest sentit ja s'ha acordat amb els Amics del Cavall de què comencin a preparar una edició molt especial».

La Fira de Sant Jaume s'organitza amb l'objectiu de mantenir viva una de les tradicions més antigues de Reus, que té els seus orígens en l'any 1343, quan el rei Pere III va concedir a la ciutat el dret per organitzar-la. Des d'aleshores s'ha anat celebrant amb una notable continuïtat. La pròxima edició serà la 25a i des de l'associació es vol fer un certamen «especial», amb «festa grossa».