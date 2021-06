Neix el projecte pedagògic Cap Infant sense Fortuny

Aquest és un projecte impulsat per a Fundació Teatre Fortuny de Reus, amb la col·laboració del Consorci del Teatre Fortuny, participat per l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, i l'Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus. En total, són deu les escoles de la ciutat que encetaran aquest projecte pedagògic, tot i que s'espera que properament es pugui ampliar la llista.Segons ha explicat el president de la Fundació Teatre Fortuny, Santi Vila Abelló, aquest projecte permetrà que els infants permet que puguin veure la vida real més enllà de les xarxes socials. En aquesta línia, ha apuntat que 'Cap infant sense Fortuny' significarà que molts nens i nenes descobreixin «un nou món, diferent i no virtual, que transmet cultura i coneixement». El projecte pedagògic compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, que considera que ajudarà «a democratitzar la cultura entre tots els alumnes, independentment de les seves condicions econòmiques o socials», tal com ha afirmat la seva presidenta, Noemí Llauradó.L'orquestra Camerata XXI ha preparat un material didàctic tant per l'alumnat com pel professorat, amb la voluntat de donar a conèixer els secrets que s'amaguen rere l'equipament cultural reusenc. En aquesta línia, han elaborat una sèrie de fitxes per treballar a l'aula abans o després de la proposta del 8 de juny. Una proposta que també s'ha fet en l'àmbit musical i més concretament, per descobrir com funciona i qui forma part d'una orquestra. Ara bé, no és l'únic projecte d'aquestes característiques que l'orquestra abandera; a la capital del Baix Camp, l'orquestra Camerata XXI també participa en una iniciativa similar al Teatre Bartrina. També impulsa propostes similars a municipis com El Vendrell, Tarragona o Vila-seca.Si el projecte té èxit, els impulsors esperen que en cursos propers es pugui repetir i alhora, si el context de pandèmia i l'evolució epidemiològica ho permet, es puguin augmentar els aforaments per fer arribar la música i el patrimoni cultural a més nens i nenes de primària.