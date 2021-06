El pavelló del Molinet de Reus costarà 3,3 milions d'euros i s'executarà el pròxim mandat

Tindrà una pista de 44x25 multiesportiva, zona d'escalada, pista exterior i zona de cal·listènia

Actualitzada 02/06/2021 a les 12:50

El pavelló del Molinet comença a veure la llum al final del túnel després de licitacions frustrades i d'observar com els polilleugers Joan Rebull i Cèlia Artiga, també sorgits del romanent municipal del 2017, s'anaven construint i inaugurant, com és el cas del Cèlia Artiga. Avui, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor d'Esports, Pep Cuerba, han presentat el projecte del doble pavelló del Molinet que tindrà un cost de 3,3 milions d'euros i s'executarà «el pròxim mandat», tal com ha detallat el batlle.L'empresa Batlle i Roig Arquitectura ha estat la guanyadora de la darrera licitació i, per tant, l'encarregada de dissenyar aquest nou pavelló de la ciutat. Estarà ubicat annex a l'IES Roseta Mauri, a la zona de Mas Iglesias i ocuparà una parcel·la total de 3.204 metres quadrats i una superfície construïda de 2.812 metres quadrats. L'exterior del pavelló manté una arquitectura similar a l'IES Roseta Mauri, per tal de «donar continuïtat a l'espai i que encaixi bé», detallava Pellicer, i tindrà connexió directa amb el centre educatiu. Encara a l'exterior del pavelló, s'hi podrà trobar un aparcament de bicicletes i patinets, una pista poliesportiva a l'aire lliure –que estarà vallada per regular-ne l'ús–, i una zona de cal·listènia.«Aquest equipament tindrà un consum gairebé nul», han dit l'alcalde i el regidor d'esports, ja que «està preparat per tenir il·luminació i ventilació natural». A més, el sostre està preparat per acollir una gran capacitat de plaques solars, si es creu convenient instal·lar-ne, tal com ha argumentat un tècnic municipal.Pel que fa a l'espai interior, hi haurà una pista de 44x25 metres preparada per acollir diverses modalitats esportives i també hi haurà una tanca hidràulica per si s'ha de jugar a hoquei patins. La forma del pavelló és ovalada i des de l'empresa dissenyadora s'ha optat per encabir-hi un petit rocòdrom en una d'aquestes corbes que hi ha a l'interior. En aquesta mateixa planta hi haurà quatre vestuaris per a equips i dos més per als àrbitres de les corresponents competicions que s'hi disputin en un futur. Finalment, a la primera planta hi haurà una sala polivalent. De la mateixa manera que els altres dos polilleugers que s'han construït recentment, l'ús de l'espai serà tant per a escolars, com per a clubs esportius i veïns.El cost concret d'execució serà de 3.292.000 euros sense IVA i el calendari que ha fixat l'alcalde és «per al següent mandat». Segons ha detallat Pellicer, ara s'ha traslladat el projecte al Consell Català de l'Esport per demanar-ne l'informe favorable i també als serveis esportius i tècnics municipals per avaluar el contingut del projecte. Un cop revisat, modificat, si convé, i aprovat, el següent pas serà reprendre les negociacions amb la Generalitat per tal de determinar la participació i l'aportació al finançament d'aquest equipament.