La patrulla va veure el vehicle circulant de manera erràtica

Actualitzada 02/06/2021 a les 11:38

Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Reus va veure un vehicle durant aquesta matinada circulant de manera erràtica per l'avinguda de Tarragona.Els agents el van aturar per tal de fer-li la prova d'alcoholèmia que va donar un resultat positiu de 0,72 mg/l d'aire expirat, gairebé el triple de la taxa permesa. Per aquest motiu se li ha imputat un delicte contra la seguretat del trànsit.