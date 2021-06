Aena licita la gestió dels aparcaments de 34 aeroports per 82 MEUR

Aena ha licitat la gestió dels aparcaments de 34 aeroports de la seva xarxa, que sumen unes 120.000 places, per 82 MEUR. Concretament, l'ens ha tret a licitació dos lots, el primer per 41,4 MEUR i el segon per 40,6 milions.En aquest darrer, és on s'han inclòs els aeroports del Prat, de Girona i Reus, juntament amb els de les Balears, València, Alacant i Almeria, entre d'altres, mentre que els de Madrid, Galícia, les Illes Canàries i els del nord de la Península pertanyen a l'altre paquet.Segons ha explicat Aena en un comunicat, l'objectiu és comptar amb empreses de reconegut prestigi i capacitat per gestionar els estacionaments i incorpori innovacions tecnològiques amb tecnologies intel·ligents com el contactless o el ticketless.