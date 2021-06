La Fiscalia demana dos anys i nou mesos de presó per un home acusat de cremar contenidors a Reus

L'acusat va resistir-se a la Guàrdia Urbana i se l'acusa de provocar lesions a un agent

Actualitzada 01/06/2021 a les 12:03

Fiscalia demana dos anys i nou mesos de presó per un home acusat de cremar tres contenidors i resistir-se a la seva detenció a Reus. La matinada del 27 de març de 2020, va ser sorprès per la Guàrdia Urbana mentre calava foc a un contenidor del carrer Argentera -anteriorment n'havia encès dos més a la zona- i va fugir. Quan els agents van atrapar-lo, els va amenaçar i va causar ferides a un d'ells en un dit de la mà dreta. Per tot plegat, se l'acusa pels delictes de danys i resistència. En el cas de la crema de contenidors, se li reclama una indemnització a l'Ajuntament de Reus de 1933,35 euros. Pel que fa a l'agent, l'haurà d'indemnitzar amb 365 euros.