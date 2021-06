Els retrobaments familiars marquen les arribades dels primers vols de l'Aeroport de Reus

Moviment dins i fora de l'aeroport

Es tracta d'una situació accentuada per la pandèmia de la covid-19, que ha limitat la mobilitat internacional durant molts mesos. En aquest aspecte, les sensacions a la terminal d'arribades estaven a flor de pell. Moltes de les famílies han hagut d'esperar més de mig any per retrobar-se amb els seus estimats. Tot i que asseguren que no havien perdut el contacte gràcies a les videotrucades, assenyalen que «trobar-se un altre cop cara a cara és diferent». Així ho apunta Lou Wallas i el seu marit, un matrimoni londinenc que ha viatjat fins a Reus per conèixer la seva última néta, la Poppy. Feia un any i mig que no es veien en persona, però tal com destaca emocionada Wallas «l'espera ha valgut la pena». La seva estança serà només d'una setmana, però esperen poder tornar a finals de mes, coincidint amb l'aniversari de la petita. La seva arribada també ha estat molt esperada per la néta gran, qui ha donat la benvinguda als seus avis amb un ramet de flors i amb un cartell de benvinguda fet a mà per ella.No ha estat l'única història de retrobaments i presentacions; és el cas per exemple de la Marina Dinyan, resident a Londres però natural del Maresme, que ha aprofitat la fi del confinament anglès per tornar i donar a conèixer al seu bebè. Tot i aterrar a la capital del Baix Camp i estar relativament lluny de casa, Dinyan subratlla que ha preferit embarcar-se en un aeroport petit londinenc «per les facilitats que li han donat a l'hora de volar amb dos nens petits».Situació similar a la viscuda pel tarragoní Daniel Borrero, qui també resideix a la capital britànica i ha aprofitat uns dies per tornar a casa i coincidir amb la seva fillola, després de mesos sense veure's. Properament haurà de volar a Londres per motius de feina, però afirma que «aprofitarà al màxim aquests dies per estar amb els seus».L'inici de la temporada turística a l'aeròdrom reusenc no només ha comportat moviment dins les instal·lacions, sinó també fora. En aquest sentit, tant taxistes com el servei d'autobús rebien als primers viatgers que han escollit Reus per viatjar de nou. També s'ha viscut cert moviment, tot i que menor, a les guixetes dels cotxes de lloguer.Més enllà de les arribades i les emocions que han comportat, els avions procedents de Shannon i Londres han tornat a les destinacions amb nous viatgers. Sense cues a l'hora de facturar, prop d'una vintena de persones s'han embarcat direcció Shannon i Londres. En el cas irlandès, una desena de persones s'han enlairat per raons diverses; d'una banda, per motius acadèmics, com és el cas d'en Joan Vidal i la Júlia Caparró, dos estudiants del cicle de comerç internacional de Tarragona i d'en Jonathan Torrez, un estudiant de doctorat que farà una estada de tres mesos a l'estranger, mentre que de l'altra també hi havia qui viatjava per tornar al lloc de residència habitual, com és el cas de l'uruguaià Christian Isso.En el cas anglès, el vol de Londres s'ha enlairat entre d'altres amb una família que durant cinc anys ha viscut a Riudoms i que a partir d'ara iniciarà una nova vida a la capital anglesa. James Gilpin ha explicat que «es tracta d'un viatge que hem planejat durant sis mesos» i que «ha comportat un cost extra a causa de les mesures covid i els conseqüents PCR que s'han hagut de fer tots els membres del nucli familiar».L'altre vol que opera a l'Aeroport de Reus aquest dimarts prové de Brussel·les (Bèlgica) i aterra a la capital del Baix Camp a les 20:15h, mentre que aquest dimecres n'arriba un altre des de Manchester (Regne Unit), també operat per Ryanair. De moment però, Aena es mostra prudent a l'hora d'anunciar properes connexions,encara que recentment des de la Taula Estratègica se'n van anunciar una vintena. D'altra banda, properament s'espera que es reprenguin els vols nacionals a Palma de Mallorca i Menorca, operats per la companyia catalana Volotea, que s'estrenarà a l'equipament reusenc, a Eivissa a través de la companyia Air Nostrum i a les Illes Canàries amb la companyia espanyola Binter.