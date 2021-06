El bitllet senzill ja es pot tornar a pagar en efectiu als autobusos urbans de Reus

Es va suprimir amb l'inici de la pandèmia

Actualitzada 01/06/2021 a les 16:41

A partir d'aquest 1 de juny, Reus Transport permet el pagament en efectiu del bitllet senzill que va quedar aturat l'any 2020 a causa de la covid-19. Malgrat això, l'empresa municipal recomana mantenir el pagament amb tageta de crèdit en el cas del bitllet senzill o bé amb títol de transport, per fer el servei més àgil i eficient.

Fa tot just un any, tots els vehicles de la flota de transport urbà es van habilitar amb la tecnologia necessària per pagar el bitllet senzill amb targeta de crèdit o amb qualsevol de les aplicacions de pagament per a telèfon mòbil.



Durant aquest temps, s'ha consolidat el pagament del bitllet senzill amb la targeta de crèdit: el juliol de 2020 es van fer fins a 7.800 pagaments i actualment la xifra ja supera els 12.000 pagaments al mes només amb aquest sistema.