Satisfacció entre l'oci nocturn de Reus que s'ha transformat en bar de 'tardeo'

La Fàbrica, la Sala New York i el Blondie valoren poder servir copes, però demanen tornar a la seva activitat «normal»

Actualitzada 30/05/2021 a les 21:02

La Fàbrica Reus, la Sala New York i i el pub Blondie, fa tres setmanes que van poder reobrir adaptant la seva llicència de discoteca a un bar per oferir tardeo. Així, van poder començar a obrir de 18 a 23 hores per oferir begudes i tapes, sempre amb aforament limitat, la corresponent distància de seguretat i amb tots els clients asseguts en taules. Ara fa dues setmanes que ja poden obrir fins a la mitjanit i tots tres establiments celebren que hagin pogut recuperar certa activitat.

«Estem engrescats perquè hem passat de no fer res a això, que ja és molt», celebra Josep Maria Tintorer, propietari de la Fàbrica, qui, a la vegada, lamenta que «no és l'activitat pròpia de discoteca i no és el mateix esperit». Tintorer també agreix el suport dels clients que «sempre tenim molta gent, recomanem que s'apuntin a les llistes a través del número de WhatsApp, perquè així poden escollir la taula que els vaig millor, però si no fan llista, també poden venir i esperar que en quedi alguna de lliure per entrar». Encara que han pogut recuperar cert ambient, des de la Fàbrica assenyalen que «tenim ganes d'oferir el normal, és a dir, d'obrir la sala de ball», unes pistes que ara es troben ocupades per taules i cadires, «tenim tota la discoteca compartimentada amb taules de fins a sis persones, que és el que es permet actualment». De fet, momentàniament, la Fàbrica ha canviat el seu nom a Fabribar, per deixar clar que «no oferim el mateix que podíem oferir quan érem la Fàbrica», remarca Tintorer.

Respecte a la Sala New York, Loli Alcaide, assegura que adaptar-se a bar «ajuda a salvar-nos una mica, ja que almenys pots oferir alguna beguda i no estàs tancat», i afegeix que «aquesta opció ja la vam fer l'any passat i, tant el passat com enguany, ens està funcionant molt bé perquè la gent està responent». «Enguany vam començar amb vermuts els dissabtes al migdia, i ara ja podem oferir aquest tardeo que crida més l'atenció», exposa la propietària de la Sala New York.

En el cas del Blondie, la seva propietària, Mertixell Jurado, també celebra que «funciona molt bé, hem tingut sort que podem tenir terrassa, perquè el nostre aforament interior és de 25 persones i si a sobre hem d'ubicar un 30%...», i destaca que «ens hem ajuntat uns quants locals de l'entorn i ens hem anomenat el Barri de les arts». En aquest cas, el Blondie col·labora amb altres locals de l'entorn, com ara el Txivarri, per tal d'oferir còctels i menjar. Igual que amb la Fàbrica, Jurado etziba que «no és el que més ens agrada, perquè qui munta un pub no és per fer servei de bar, però la veritat és que dona molt de si».