L'Aeroport de Reus reprèn els vols comercials després de vuit mesos d'inactivitat aèria

La represa de l'operativa

El retorn de vols nacionals

Reforç de les mesures anticovid

La nova terminal, més gran i moderna

El Prat, com a hub internacional, un 'win-win'

«Estem plenament preparats per a la recuperació de l'operativa comercial i hem pres totes les mesures sanitàries necessàries per tal de garantir la seguretat sanitària dels nostres passatgers», afirma sobre el terreny Juan Crespo. «Volem recuperar la confiança de viatjar a la nostra destinació per augmentar progressivament el nostre volum de passatgers «, subscriu.L'aeroport reusenc va tancar el 2020 per sota dels 40.000 passatgers, un 96,2% menys que el 2019, per l'impacte de la pandèmia. Des d'Aena, com a ens gestor, opta per la prudència i no gosa aventurar cap balanç, donat que el trànsit aeri està molt condicionat a les restriccions, si bé les expectatives ara per ara són optimismes de cara a aquesta nova temporada d'estiu.Recentment, des de la Taula Estratègica de l'Aeroport, en la presentació de la companyia canària Binter, s'avançava que en aquesta campanya es podrien oferir una vintena de destinacions i vuitanta freqüències. Crespo posa fre i diu que la recuperació de l'operativa serà progressiva, supeditada a l'evolució de la pandèmia, remarcant que la mobilitat internacional és vital.Si no hi ha canvis de darrera hora, està previst que aquest dimarts aterrin a Reus els vols procedents de Shannon (14.45h), Londres (14.50h), Brussel·les (20.40h) i Manchester (21.10h), tots de Ryanair. Són els primers d'una operativa que s'anuncia tímidament i amb cautela, quan en un any normal les programacions quedaven garantides pels sis mesos de la temporada.De fet, Aena, com gestor aeroportuari, no gosa confirmar connexions des de Reus més enllà d'una setmana vista, en la qual la companyia irlandesa ofereix set destinacions a quatre països. Així, durant la pròxima setmana s'oferten bitllets per viatjar al Regne Unit -Londres-Stansted, Liverpool i Manchester-, Irlanda -Dublín i Shannon-, Bèlgica -Brussel·les-Charleroi- i Polònia -Gdansk.En paral·lel, es van anunciar vols nacionals a partir de finals de juny a Palma de Mallorca i Menorca, operats per Volotea, a les Canàries, de Binter -ambdues companyies s'estrenen a l'aeroport reusenc-, i a Eivissa, d'Air Nostrum. A nivell internacional, s'està pendent de les operatives de Tui i Jet2.com, que van manifestar la seva voluntat, però l'operativa no està tancada.Crespo ha destacat el treball «alineat i conjunt» amb el territori en la recuperació de les rutes nacionals a Reus. Sobre la reivindicació de l'estació intermodal al sud de l'Aeroport de Reus, el paper que hi pot jugar Aena és donar suport a les administracions ja que «un dels nostres objectius és que el passatger arribi al seu destí final de la manera més fàcil i ràpida possible».Davant la represa de vols comercials i l'ampli espai que es disposa amb la nova terminal, s'han reforçat les mesures de seguretat contra la covid de tota la instal·lació a fi de recuperar el trànsit de forma segura. Així, s'ha instal·lat 45 mampares, 55 dispensadors de gel hidroalcohòlic, 81 aixetes 'contactless', 49 saboneres automàtiques i 31 unitats d'eixugamans amb filtres HEPA.«Aena aposta fort per l'Aeroport de Reus i pel seu valor estratègic», remarca Crespo, que va assumir la direcció de l'aeròdrom fa un any i mig. Aleshores les obres de la nova terminal estaven a mig fer. L'edifici, més gran, modern i millor equipat, ja està plenament operatiu. Fins ara, però, l'espai només ha servit per a vols de serveis públics essencials, privats o d'escola.La renovació de l'edifici de la terminal suposen per a l'aeroport guanyar un espai d'uns 4.500 metres quadrats, així com també ampliar la seva capacitat. La nova infraestructura permetrà donar servei a 2.560 persones cada hora entre arribades i sortides. Això és una capacitat ampliada de més de 700 persones més per hora del que pot acollir l'espai fins ara.A la zona de sortides, s'ha incrementat l'espai en més de dotze metres encarats a la plataforma i més d'una trentena en direcció a un lateral de l'edifici. A la d'arribades, també s'han ampliat la resta d'espais. Es passa de dues a tres cintes dobles de recollida de maletes i s'ha eixamplat tota la part de control de passaports, mostra Crespo a l'ACN, satisfet del projecte.En relació al compromís d'Aena de convertir l'Aeroport del Prat en un 'hub' intercontinental, tot i la davallada dels passatgers durant el 2020, Crespo no ho veu «incompatible» amb el desenvolupament de l'aeroport reusenc. «Són complementarietats positives: és un win-win», afirma. «Convertir en 'hub' al Prat és positiu no sols per a Barcelona, sinó per al conjunt de Catalunya», conclou.