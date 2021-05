Els Gegants de Reus ballen per primer cop després de la pandèmia

Els primers en gaudir de l'acte de Corpus han estat els alumnes de P5, primer i segon de primària de l'Escola Montsant a La Palma

Els gegants de Reus han tornat a ballar per primera vegada des de feia un any i mig. Concretament, l'últim ball el van fer per Misericòrdia del 2019, abans de la pandèmia de la covid, i fins avui, s'havien hagut de conformar amb una plantada per les festes de Misericòrdia de l'any passat. Avui, per fi, els gegants han pogut ballar, encara que ho han fet en condicions molt limitades, a l'interior de La Palma i sempre amb mascareta i distància de seguretat. Els afortunats de poder gaudir d'aquest primer ball han estat els alumnes de P5, primer i segon de primària de l'Escola Montsant.



Reprendre l'activitat

Al voltant de les 11.30 hores els grallers han tocat les primeres notes que avisaven que els gegants iniciaven el seu camí cap a la pista central de La Palma. Allà han fet diverses tandes de lluïment durant prop de mitja hora per fer gaudir als més menuts, però també als mateixos geganters i a les autoritats que s'han apropat com ara l'alcalde, Carles Pellicer, la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, i el regidor de Cultura i Educació, Daniel Recasens.«Ha sigut una alegria, hem estat un any i mig aturats, i poder agafar ara un gegant, encara que sigui en condicions més especials, perquè hem de dur mascareta i respectar la distància, ja és una gran alegria i permet tornar una mica a la vida normal, que era molt necessari», ha explicat el cap de colla accidental, Arnau Fernández. «Sentir les primeres notes dels grallers ens ha posat la pell de gallina», ha afirmat Fernández, qui ha detallat que «les parelles dels gegants aniran canviant durant tota la setmana». L'activitat, que marca l'inici de Corpus, es realitzarà fins aquest divendres a La Palma on aniran passant diferents escoles de la capital del Baix Camp. Avui només han faltat a la cita els gegants Indis, mentre que demà està previst que assisteixin els vitxets, els japonesos i els moros. «Anirem rotant cada dia perquè els nens puguin veure les diferents parelles, excepte dijous, que intentarem portar-los tots», ha argumentat Fernández. En aquesta línia, Recasens ha detallat que «al llarg de tota la setmana passaran 24 centres i un total de 2.200 persones».Aquesta primera ballada de gegants, «té un punt de reprendre coses que estaven aturades fa tant de temps», explica el regidor de Cultura i Educació, qui afegeix que «podem veure la canalla gaudir-ho, aquesta emoció que tenen per veure'ls». Això genera «molta alegria d'anar fent passes a poc a poc, crec que Corpus l'any passat també va ser molt tristot i haver pogut recuperar, encara que sigui en un format adaptat, genera molta felicitat», detalla Recasens. La proposta va sorgir de l'Institut Municipal de Cultura que «ens ho van comentar que volien provar de fer ballar els gegants d'aquesta manera, en un espai tancat, amb aforament limitat, i sembla que està anant prou bé», admetia Fernández. Amb tot, Recasens ha descartat que això fos com una prova pilot per Sant Pere i Misericòrdia, ja que «forma part del disseny que n'havíem fet, però això és un ball molt acotat i pels altres estem parlant d'una passada més llarga». En qualsevol cas, sembla que les tradicions tornen a recuperar-se a poc a poc.