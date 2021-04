Troben un cadàver al 'Corral de la Pacheca' de Reus

Els primers indicis, pendents de l'autòpsia, apunten a una possible sobredosi

Actualitzada 01/04/2021 a les 19:48

El cadàver d'un home ha estat localitzat aquest dijous a la tarda al barri Mas Pellicer de Reus, a la zona del 'Corral de la Pacheca'. L'avís per la troballa l'han rebut els Mossos d'Esquadra cap a les 17 h., i fins al lloc s'han desplaçat efectius tant de la policia catalana com de la Guàrdia Urbana de Reus, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la comitiva judicial, que ha procedit a l'aixecament del cadàver uns minuts abans de les 19 h.Fonts de Mossos consultades precisen que els primers indicis, sempre pendents que al cos se li practiqui l'autòpsia, apunten a una mort per sobredosi. Des que es va produir la demolició dels habitatges precaris que havien ocupat l'espai del 'Corral de la Pacheca', cap al 2012, el lloc havia quedat sense activitat, tot i que envoltat per un mur. Alguns veïns havien denunciat, en ocasions anteriors, inseguretat a l'entorn d'aquest punt i també que esdevenia un lloc de consum de drogues.El cadàver no presentava indicis de violència, tal com concreten les mateixes fonts. El cos ja ha estat traslladat al tanatori, pendent que se li practiqui l'autòpsia. El succés ha generat expectació entre els veïns.