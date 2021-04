Reus ofereix nou solars municipals per construir-hi fins a 600 pisos protegits

L'Ajuntament i Redessa inicien consultes de mercat per atraure promotores i cooperatives que vulguin aixecar i explotar habitatge social a sis barris

Actualitzada 31/03/2021 a les 22:50

L'Ajuntament de Reus i Redessa ofereixen nou parcel·les de propietat municipal perquè s'hi construeixin habitatges dotacionals i de protecció oficial a través de la col·laboració publicoprivada. Els solars disponibles es troben repartits en sis barris, oscil·len entre els 289 i els 8.27 metres quadrats cadascun d'ells i admeten, en el seu conjunt, al voltant de 600 pisos i prop de 800 places d'aparcament de vehicles a motor, a banda d'altres més de 100 llocs d'estacionament per a bicis. El govern obrirà avui consultes de mercat per sondejar si hi ha empreses o entitats interessades en la construcció, gestió i explotació d'aquest tipus d'habitatges en aquests terrenys tot i que, tal com detalla la regidora d'Habitatge, Teresa Pallarès, «també tenim altres solars i sempre estem disposats a escoltar».

El procés de consultes, que s'allargarà fins al maig, no s'adreça només a promotores sinó que, «sobretot en les parcel·les petites, també volem atraure cooperatives». A partir de les dades que es recullin, es durà a terme un «possible procediment de licitació posterior». La intenció és que els primers resultats de l'operació es puguin començar a veure aquest 2021.

Repartits per la ciutat

Dues de les nou parcel·les estan a Sant Josep Obrer. Una ocupa el número 15 del carrer Mas de l'Abelló, té capacitat per a 44 habitatges de protecció oficial i 44 places d'aparcament. L'altre està al 9 del carrer Bolívia i admet 26 habitatges dotacionals, 26 places de pàrquing i 31 per a bicis. Al Carme també hi ha dos solars. El primer està al 14 del Vapor Vell, i s'hi poden fer entre tres i cinc habitatges de protecció oficial i de quatre a cinc places de pàrquing. El segon està a la prolongació del carrer Sant Benet, accepta de vuit a 10 pisos de protecció oficial i es preveuen places al pàrquing soterrani projectat al barri. Un altre dels terrenys s'ubica al 24 de Jaume Vidal i Alcover, a Mas Iglesias, admet 130 habitatges de venda o 177 de lloguer –tots ells de protecció oficial– i entre 195 i 265 places de pàrquing. També a Mas Iglesias hi ha un solar al 12 de Maria Aurèlia Capmany, amb capacitat per a 259 pisos de protecció oficial i fins a 389 places. Els tres últims espais estan al número 29 de l'avinguda de la Salle (Monestirs), amb planificació d'acollir entre tres i cinc pisos de protecció oficial i de nou a 13 places de pàrquing; al 36 del carrer Vilafortuny (Clarisses), amb capacitat per a 24 pisos de protecció oficial i 36 places de pàrquing; i al 16 del carrer de l'Agricultura (Mercader), que admet fins a 59 pisos d'habitatge dotacional, 59 places de pàrquing i 84 per a bicis.

Els habitatges dotacionals són pisos de volum més compacte i orientats a col·lectius específics com poden ser joves o persones grans. Per tal d'obtenir un nombre orientatiu de pisos per a cada finca, l'Ajuntament ha fixat una forquilla d'entre 90 i 60 metres quadrats. Així, se'n poden preveure, en cas que s'acabés construint als nou solars, prop de 600. Les característiques finals, però, es perfilaran amb les consultes. La regidora d'Urbanisme, Marina Berasategui, apunta que «hi ha consens majoritari en la necessitat d'augmentar el parc públic d'habitatges». Les consultes a respondre per part dels interessats en cada parcel·la són «el grau d'interès per participar en la possible licitació del dret de superfície i el plantejament d'altres aportacions al projecte; alternatives de comercialització diferents al dret de superfície que es planteja i una proposta de preu inferior al màxim establert pel qual voldrien llogar els habitatges». L'Ajuntament aplicarà el 95% de bonificació de l'ICIO per a les obres de nova construcció en edificis d'habitatge protegit, i del 50% de l'IBI.