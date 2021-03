Es tracta de la proposta més votada dels Pressupostos Participatius 2019

L'Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte de millora de la plaça d'Antoni Correig i Massó, la proposta més votada dels Pressupostos Participatius 2019. El projecte, presentat per Jordi Clua i Veronica Trevejo Carrillo, busca remodelar l'àrea de jocs per infants per transformar-lo en un espai accessible i inclusiu per a persones amb diversitat funcional. El projecte té un pressupost d'execució de 110.879,99 euros.



A la part central de l'àrea d'intervenció es crearan tres zones de jocs infantil/juvenils diferenciades per edats: dues amb un paviment de cautxú continu amb tres tonalitats i l'altre amb sorra. La zona de la plaça amb arbrat preexistent no es modificarà, això permetrà que l'espai sigui igualment agradable, sobretot durant els mesos d'estiu.