Els veïns reclamen la posada al dia dels actuals passos de la via de Bellissens de Reus

En pocs quilòmetres es concentren mitja dotzena d'accessos on «cal millorar la llum i la seguretat»

Actualitzada 30/03/2021 a les 22:45

«Abans d'obrir un nou pas per creuar la via de Bellissens, seria important posar al dia els que ja hi ha, que de vegades no tenen llum, estan bruts i segurament serien suficients per travessar d'un lloc a l'altre», valora Eduardo Navas, president de l'Associació de Veïns I de Maig de Mas Pellicer, que apunta que «en només dos quilòmetres, ja existeixen sis o set passos tant soterrats com elevats i algun d'ells, el que queda fora del campus de la URV i que és tan sols per a persones, es podria adaptar també per als cotxes».

Francesc Jornet, president de l'Associació de Veïns El Roserar de Mas Iglesias, coincideix que «cal que es faci un bon manteniment dels accessos que tenim, perquè en alguns hi ha inseguretat i fa por fer-los servir, són perillosos, tenen llums xafades o les reixes trencades», i destaca una qüestió que ja havia apuntat anteriorment a aquest rotatiu: «Si l'Ajuntament construeix un nou pas, ha de ser també per a vehicles, per a cotxes i per a ambulàncies; per anar a peu ja en tenim».

El projecte del govern

El govern de Reus va anunciar, fa pocs dies, la intenció de generar, vinculat al futur baixador de Bellissens, un «pas de ciutat» que permetés creuar el cinturó ferroviari. La idea és que sigui soterrat i que no admeti vehicles, per qüestions tècniques. L'Ajuntament hi vol destinar entre 1,3 i 1,8 milions d'euros i preveu enllestir-lo cap al 2024. Membres del consistori van mantenir a finals de la setmana passada una reunió amb diferents associacions de veïns per exposar-los els seus plans en aquest aspecte, però «el que ens van explicar va ser bàsicament com serà el baixador de Bellissens, no el pas com a tal en detall», apunta Jornet. «Esperem que el que es faci no sigui el mateix que ja hi ha», afegeix. Per la seva banda, Navas considera que «un nou pas no aportarà massa perquè la gent que fa el camí ja en té, segur, algun a prop» i «la inversió que s'hi vol fer és molt gran i podria destinar-se a una altra cosa».