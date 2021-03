El toc de queda suspèn l'oració més important del Ramadà a la mesquita de Reus

As-sunnah acollirà les pregàries excepte la de la nit i lliurarà cistelles als necessitats encara que no es trenqui el dejuni al temple

Actualitzada 30/03/2021 a les 22:12

El període de Ramadà transcorrerà enguany a la mesquita As-sunnah de Reus sense l'oració més important del dia, la que tradicionalment té lloc a partir de les deu de la nit. El toc de queda decretat a causa de la covid-19 ha obligat la comunitat a anul·lar aquesta pregària concreta i, amb ella, també se suspèn l'iftar –l'àpat de trencament del dejuni– que se solia preparar al centre de culte.

Coincidint amb l'oració nocturna, la més multitudinària i que abans de la pandèmia arribava a aplegar al temple del carrer Tolerància fins a 2.500 persones, la mesquita recollia fons i aliments que s'oferien a famílies amb menys recursos. Ara, tenint en compte la situació, «preveiem que la recaptació pugui ser un 80% inferior al que seria en un moment normal». Amb tot, As-sunnah mantindrà, com ha fet sempre, el lliurament de cistelles d'aliments als qui les necessitin. Per això, tal com explica Farid Khattouti, secretari de l'Associació Cultural dels Musulmans de Reus i Comarca, «mirarem de fer la recaptació durant el dia, o d'habilitar alguna via online». I és que la resta de les pregàries, les que no es veuen afectades pel toc de queda, «sí que es faran», segons van acordar els responsables de la mesquita en una reunió mantinguda el passat cap de setmana i que contempla canvis si es donessin variacions en la normativa.

En aquest aspecte, la mesquita aplica ja de manera ordinària al seu interior totes les normes de contenció de la pandèmia, tal com ho va començar a fer amb la reobertura posterior al confinament dur. Khattouti detalla que «se'ns marca un aforament al 30% i nosaltres hem fixat una separació, hem posat unes marques al terra perquè les persones seguin i cadascú porta la catifa de casa». D'aquesta forma, «ens posem un límit d'unes 240 persones quan l'aforament al 100% seria de 900. Així que encara estem més per sota del 30%». A més, tal com concreta el secretari de l'entitat gestora de la mesquita, «els divendres, com que és una oració que hi ve molta gent, fem dos torns», i «quan està ple, tanquem l'accés».

El Ramadà arrencaria, pendent de la lluna, el 13 d'abril. La capacitat de cada territori de decidir sobre una normativa pròpia vinculada a la covid, i també sobre el toc de queda, farà que l'última oració del dia sí que es pugui fer a temples d'altres llocs de l'Estat on el confinament nocturn comença més tard. Durant el període de dejuni, «el temps de més moviment a la mesquita era de vuit a deu de la nit». L'anul·lació d'aquesta cita comunitària «enguany es notarà més, perquè l'any passat ja va haver de ser tot a casa» però «igual que aleshores, qui vulgui fer l'oració la podrà fer amb la seva família». Aquest 2021, per tant, As-sunnah no ha sol·licitat l'ocupació de la via pública ni es muntarà dispositiu de mobilitat al polígon vinculat a aquesta oració. Pel que fa a la recaptació, Khattouti constata que els estralls socioeconòmics de la pandèmia arriben a tot arreu i «hi ha necessitat: aquest mateix diumenge van passar tres persones per la mesquita demanant ajuda i hi ha qui ho està passant molt malament», cosa que «es nota també en que fins i tot la gent que dona en té menys». As-sunnah confia, però, que podrà trobar el sistema i recollir prou recursos per generar les suficients cistelles d'aliments amb què la comunitat vetlla perquè ningú es quedi sense l'àpat del final del dia.

«No passa res per vacunar-se»

En temps de covid, la vacuna ha generat debat a l'entorn de si posar-se-la durant el Ramadà representa o no un trencament del dejuni. En aquest aspecte, Khattouti dissipa dubtes: «Amb la vacuna, amb totes les vacunes, hi ha hagut diferents punts de vista, però la majoria dels savis coincideixen que, com que no és res alimentari, no trenca el dejuni; la vacuna no és cap aliment», precisa, i expressa que «vacunar-se es pot fer, la conclusió és aquesta. Si algú rep data per la vacuna, que es vacuni, no passa res, el dejuni no s'invalida».