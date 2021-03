Un 'tour' en 3D permet recórrer el Gaudí Centre a través del mòbil

L'equipament també estrena visites virtuals en directe i clips audiovisuals

Actualitzada 30/03/2021 a les 22:50

El Gaudí Centre ha estrenat un tour virtual en 3D que possibilita que qualsevol persona recorri l'equipament sense entrar-hi, mitjançant el mòbil o l'ordinador. La regidora de Promoció de Ciutat, Montse Caelles, explicava ahir que l'eina s'ha creat «a través de 400 escanejos de l'edifici», el qual, «tenim íntegrament ja en 3D». Al seu torn, la directora del Gaudí Centre, Lucy Redó, afegia que «es tracta d'imatges amb molta resolució, nítides, que fins i tot permeten llegir els textos que hi ha aquí» i que «reprodueixen la mobilitat com si ens trobéssim a l'interior, també passant per darrere dels objectes». El tour virtual ja està disponible a www.reusturisme.cat, i no requereix cap descàrrega. L'objectiu és, tal com precisava Caelles, que «tothom pugui descobrir el Gaudí Centre o recordar que l'ha visitat físicament».

L'equipament també inaugura una sèrie de píndoles audiovisuals d'un minut i mig cadascuna d'elles, fetes amb la tècnica del croma, on un guia endinsa l'espectador en el museu i desvetlla curiositats sobre les seves maquetes. Se n'han enregistrat cinc que es corresponen amb les maquetes de Casa Batlló, Palau Güell, La Pedrera, Parc Güell i la Maqueta Funicular. A més, el Gaudí Centre comença a oferir visites virtuals en directe, com a mesura d'adaptació a la covid-19. Caldrà concertar una hora i, des del museu, un guia fa la visita adaptada, utilitzant les píndoles audiovisuals i el suport de fotografies com si es tractés d'un programa de televisió en el qual el públic pot interactuar al moment. En tot plegat s'han invertit 7.500 euros.