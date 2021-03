El Gaudí Centre de Reus es posa al dia amb noves eines audiovisuals

La regidora de Promoció de Ciutat de Reus, Montserrat Caelles, ha explicat que «per fer el tour virtual s'ha fet un escaneig de tot l'edifici que ens dona una reproducció completa de l'espai; el tour permet passejar-nos pel Gaudí Centre i descobrir-ne tots els racons com si fóssim presencialment a l'edifici, des de l'ordinador o amb un dispositiu mòbil».Una altra de les novetats del Gaudí Centre són una sèrie de píndoles audiovisuals amb la tècnica del croma, en les quals el guia endinsa els ciutadans en el museu perquè en puguin descobrir detalls de les maquetes que s'hi exposen.Els clips audiovisuals s'incorporaran també en les visites virtuals previstes amb grups educatius o altres col·lectius, i també com a eina de difusió del Gaudí Centre a les xarxes socials i d'altres mitjans online.Segons Caelles, «la innovació i la tecnologia són claus com a forma de captació i fidelització de nous clients; gràcies a eines com aquesta es pot atreure a usuaris que desconeixen els productes i/o serveis del Gaudí Centre».