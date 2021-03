El Bravium de Reus no marxarà de la seva seu si l'Església no li assegura la tornada

El teatre vol veure l'informe tècnic que acrediti danys al Centre Catòlic i un acord escrit per reinstal·lar-s'hi després de les obres

Actualitzada 30/03/2021 a les 00:09

El Bravium Teatre no abandonarà la que ha estat la seva seu els darrers 30 anys, el Centre Catòlic, sense tenir abans l'informe tècnic que acrediti el mal estat de l'edifici i un «document de bones voluntats signat» a través del qual l'Església es comprometi a readmetre l'entitat quan hagin finalitzat les obres de reforma que l'Arquebisbat preveu executar a l'immoble. Així ho va anunciar ahir el seu mateix president, Ferran Figuerola, que va avançar que, si la documentació no arriba, «no traurem d'aquí ni un bolígraf» i des del Bravium «ens bellugarem, que és el que volem fer i no fem per educació: no podrem aturar la gent, sortirem al carrer».

El teatre respon així a l'anunci que va fer dijous passat mossèn Josep Mateu, delegat diocesà per als béns de l'Església, que avançava la decisió de tancar el Centre Catòlic perquè «hi hem detectat danys greus», demanava al Bravium que «buidi» l'immoble «com més aviat, millor», i apuntava una manca de manteniment i «modificacions als envans i a l'estructura de les quals ara no tenim ni els plànols». Figuerola, que ahir lamentava les formes de l'Arquebisbat, «que ha tingut mala fe», va posar especial èmfasi en aclarir una qüestió: «Volíem fer inversions fortes, d'uns 45.000 euros, i ens van dir que no. Amb tot, hem anat fent moltes actuacions i l'última va ser per posar tela asfàltica al sostre, on hi havia goteres. I al bar vam destinar 40.000 euros. No som nosaltres qui no hem fet manteniment en 30 anys, ni hem tirat mai cap envà». El Bravium estava sense contracte des de gener de 2020 i «ens van dir que ens farien una pròrroga, però no van fer el document», afegia Figuerola, que recordava que «som una entitat sense ànim de lucre, ningú cobra i ens costa diners i disgustos». El Bravium reclama que el seu arquitecte tingui accés a l'informe en el qual l'Arquebisbat fonamenta el tancament del Centre Catòlic i es pregunta si «hi ha terceres persones interessades en l'edifici», en al·lusió a la determinació de l'Església de dotar-lo d'una nova gestió quan l'hagi reformat. En aquest aspecte, «ens pensàvem que les obres serien cosa de poc temps però el prior parla de dos, tres o quatre anys».

L'Ajuntament ha ofert al Bravium «els mitjans de transport i una nau a on traslladar temporalment les coses» i la Sala Santa Llúcia ha absorbit part de la programació ja confirmada i venuda fins al juny, que s'havia desplegat perquè «ens van dir sempre que anéssim fent». El teatre també ha hagut de retornar entrades, «amb la comissió bancària que això comporta» i ha rebut ofertes d'espais per part d'altres entitats i de particulars que agraeix. Figuerola al·ludia ahir a un seguit de reunions entre el Bravium i l'Arquebisbat, amb la intervenció de l'alcalde Carles Pellicer i de Tomàs Barberà –«membre del consell econòmic de la Prioral i home de confiança de l'alcalde»–, i detallava que en una de les més recents, des de l'Església «ens han dit que comptaran amb el Bravium però això els hi demanem per escrit i ens ho neguen». «També els hi hem ofert ajuda econòmica per l'obra i no la volen», afegia.

70.000 partitures i la biblioteca

El Centre Catòlic és també la seu de la Cobla Reus Jove, que hi guarda «70.000 partitures en paper que no sabem on portarem», tal com concretava ahir Eduard Sendra, i l'Associació de Mags i Il·lusionistes de Reus hi té, a banda del seu lloc, també «una de les més riques biblioteques d'aquesta temàtica de Catalunya», segons detallava Ángel San Martín. Membres del Bravium, com Lourdes Domènech, expressava ahir que «s'ha jugat amb nosaltres, no ens diuen les condicions en què podríem tornar» i que «el Bravium, tal com el coneixíem, va morir dijous passat, el van matar». El teatre considera que, si s'implanta una nova gestió al Centre Catòlic, serà complicat mantenir el caràcter «obert a tothom». Espectacles de ciutat com el Carro dels Romanços o les Varietés de Sant Pericu es gesten al Bravium.