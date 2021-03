Augmenten les adopcions d'animals a Reus i baixen els abandonaments

Actualment, encara hi ha 16 gossos i 3 gats disponibles per ser adoptats

Actualitzada 30/03/2021 a les 13:08

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus ha detectat una baixada en les xifres de recollida d'animals abandonats a la ciutat mentre continua la tendència a l'alça en les xifres d'adopció mitjançant el web municipal de Benestar Animal. Actualment, encara hi ha 16 gossos i 3 gats disponibles per ser adoptats.



L'any 2020, es van fer 59 adopcions de 186 animals recollits i la taxa de recuperació (animals adoptats més animals recuperats pels seus amos) va ser del 84,41 %.Segons indiquen des del consistori, les restriccions de mobilitat afavoreixen que menys gossos es perdin o s'escapin. Segons apunta el regidor de Medi Ambient i Recursos Humans, Daniel Rubio, les campanyes com No et Perdis per conscienciar la identificació mitjançant el xipatge estan donant els seus resultats. «Esperem que quan acabi aquesta situació excepcional la tendència es mantingui», ha afegit.A l'Última Llar, l'empresa encarregada del servei de recollida d'animals i del manteniment del web d'adopció animal, també han percebut aquesta tendència i actualment tenen menys animals del que era habitual al centre.La regidoria de Medi Ambient va posar en marxa el passat mes d'agost de 2020 la plataforma digital per incrementar la recuperació i adopció d'animals abandonats i per facilitar el procés d'adopció.