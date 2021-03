«Les Tres Gràcies es faran dins del temple i amb aforament»

Actualitzada 29/03/2021 a les 07:44

—Vol ser com la resta d'anys excepte pels actes al carrer, que no es permeten, i amb les normes covid. Per exemple, el Diumenge de Pasqua tindrem l'acte de la Coronació, que sempre el fan nenes i enguany no podrà ser així, però es farà. I Divendres hi ha les Tres Gràcies, que es faran igualment però haurà de ser a dins del temple.—El fet de treure el Sant Crist al carrer va succeir l'any 1907. El clavari que hi havia, al moment d'arribar ja a l'església de la Sang, en lloc d'entrar el Sant Crist a dins el va girar cap al públic i va fer dreta, centre, esquerra i centre. I així va començar la tradició. Com que ara no podem sortir al carrer, les Tres Gràcies les farem a l'interior i s'emetrà per la televisió. La gent podrà entrar al temple fins que s'ompli l'aforament.—Avui farem una xerrada amb Carme Just sobre l'anada i tornada de les Tres Gràcies de la Puríssima Sang a Sant Pere. Dimecres i dijous hi ha l'ofrena de clavells al Sant Crist. Divendres tenim la funció de l'Agonia i les Tres Gràcies, i al vespre hi haurà una pregària per tal de recordar la processó del Sant Enterrament que no es pot fer.—Primer, que la Setmana Santa no quedi deslluïda. Per això farem els actes tot i que sigui a dins del temple, tan lluïts com es puguin fer. I després, contribuir a promocionar i a ampliar la Reial Congregació de la Puríssima Sang.—A la gent gran li costa venir als actes i la gent jove té incertesa. Hem de ser conscients del moment actual i que hi ha alguna gent que té por. Jo ho visc com una altra situació normal i corrent. Ja hem viscut altres crisis, tot i que diferents, i és trist, però si m'ha tocat aquesta doncs ho assumeixo i no amaguem el cap sota l'ala sinó que tirarem endavant.—Sí que l'ha fet aflorar. I s'ha notat una mica en coses com el viacrucis o en anar a veure el Sant Crist. Hi ha hagut actes que han tingut més afluència de la que esperàvem.