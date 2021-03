Estaven tancats amb la persiana abaixada i causant molèsties per sorolls

Actualitzada 29/03/2021 a les 14:42

La Guàrdia Urbana de Reus ha interposat 34 denúncies aquest diumenge en un bar del carrer Mas Pellicer per incompliment de mesures anticovid. Tots ells estaven tancats amb la persiana abaixada i causant molèsties per sorolls.Les sancions aixecades són per estar oberts fora de l'horari permès, per saltar-se el confinament nocturn, no portar mascareta i estar reunides més de quatre persones de diferents bombolles.