En marxa les feines per apartar les parades de la plaça de les Oques de Reus

29/03/2021 a les 08:18

L'Ajuntament de Reus ja ha col·locat la senyalització de prohibició d'estacionament a l'entorn de la zona on ha d'executar les obres per traslladar les parades de bus interurbà que ara estan a la plaça de les Oques. En detall, al voltant del carrer Doctor Frias no es podrà aparcar des d'avui i fins el 30 d'abril, segons figura a la senyalització.El projecte i el trasllat del servei tenen l'ok de la Generalitat. Els itineraris Reus-Castellvell i Reus-Salou es quedaran a les Oques, ja que no són el final de línia. El moviment de la resta es farà efectiu cap al juny.L'actuació preveu la construcció d'una plataforma al carrer de l'Escorxador i quatre més al carrer del Doctor Frias, que perdran les places d'estacionament. L'obra reduirà la superfície de l'àrea blava, que passarà de 108 a 100 places i dos més per a persones amb mobilitat reduïda. Les places d'autocaravanes es reubicaran. També s'instal·larà al lloc un monòlit per informar els usuaris sobre la ubicació de les parades. El projecte té un termini d'execució d'aproximadament un mes i un pressupost de prop de 40.000 euros, i ha estat encarregat a través de Reus Transport.L'augment del nombre de vehicles de transport públic de viatgers interurbans que circulen i fan parades llargues a la plaça del Nen de les Oques causa problemes de circulació. A través de la intervenció es vol «fer més còmode el transport interurbà i permetre la coincidència de diversos vehicles en un mateix espai». Cada una de les cinc parades disposarà de bancs i marquesines, i es manté tot l'arbrat a la zona.