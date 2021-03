Menys nens, més llorer i benediccions dobles en el Diumenge de Rams de Reus

L'església de Sant Joan ha celebrat la missa amb les portes de bat a bat i a la Sang l'aspersió d'aigua s'ha fet dos cops per arribar a tots els infants

Actualitzada 28/03/2021 a les 19:41

La covid no va impedir ahir que la majoria de les esglésies de Reus duguessin a terme, abans de la missa, la tradicional benedicció de Diumenge de Rams. Sí que va obligar, però, a traslladar l'acte a l'interior i ajustar-lo a la normativa de prevenció de contagis, amb aforament limitat i els feligresos estàtics, distància, les pertinents mascaretes i gels. Així es va fer al temple de la Puríssima Sang, on els infants, que en un moment de normalitat s'haurien esperat a la plaça, van poder ocupar els primers bancs de l'església. Des de la parròquia de Sant Joan, mossèn Pere Dalmau constatava ahir que «ha vingut força canalla però no com altres vegades», i que «hi ha hagut menys palmes, perquè enguany no era fàcil trobar-ne, i més llorer».

A la Sang, el prefecte Joan Antoni Cedó va fer ahir la benedicció fins a dues vegades: una, just al punt de les 11.30 h., coincidint amb l'inici de la Santa Missa de Rams; i una altra, la segona, motivada per la situació d'excepcionalitat: per tal de cenyir-se a les restriccions del Procicat, alguns nens no havien pogut situar-se a la zona més pròxima a l'altar, o bé encara no estaven al lloc al principi de la litúrgia. Va ser el prefecte el que, desplaçant-se a través del passadís central, va realitzar l'aspersió de l'aigua beneïda, perquè no es generés trànsit de persones al temple. «No ha sigut gens estrany, sí que ha sigut diferent perquè la gent ha participat més i s'hi ha quedat durant tota la missa», expressaven ahir des de la Junta de Govern de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, on subratllaven que «l'aforament s'ha completat però dins de les mesures covid» i que «tothom ha marxat amb la palma beneïda».

A l'església de Sant Joan, que va mantenir les portes obertes «de bat a bat», la benedicció es va fer «des de l'altar», tal com detallava mossèn Dalmau, que apuntava que «tot i que la gent sí que tenia moltes ganes de celebrar, no hi ha hagut l'ambient d'altres anys, però esperem recuperar-lo quan ens sigui possible». «L'Any abans», recordava, «no vam poder fer res, i ara sí».

L'arbre de la vida al Ciri Pasqual

Ja finalitzada la missa, a la Sang també es va dur a terme la presentació pública del Ciri Pasqual, que aquest 2021 ha estat decorat per la pintora i ceramista Milagros Gómez Guerrero. El ciri simbolitza l'arbre de la vida, de tal manera que la decoració l'envolta totalment amb les seves branques, com si el mateix ciri fos un tronc. Hi figuren l'alfa i l'omega i l'actual any, 2021. També l'escut de la Reial Congregació. En una de les seves parts, mostra el mar i l'artista hi ha fet incrustació de petxines. A l'arbre de la vida hi ha cinc roses que representen les cinc nafres del Sant Crist. Al peu del ciri, altres tres roses evoquen les Tres Gràcies que els reusencs i els devots demanen igualment al Sant Crist. El ciri s'encendrà per primer cop el Diumenge de Pasqua, després de ser beneït, i estarà present a l'altar de la Sang durant tota la Pasqua fins al Pentecosta.