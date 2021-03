Reus canvia de marca turística motivada per la covid-19

Actualitzada 26/03/2021 a les 12:51

Reus renova la seva marca turística de promoció de la ciutat. Després d'un any de pandèmia, l'Ajuntament veu necessari aparcar l'eslògan que s'ha utilitzat durant anys, Visit Reus, i apostar per una imatge més «personalitzada» que projecti valors propis i característics del municipi, en especial l'arquitectura modernista i la figura de Gaudí.Reus, ciutat amb geni serà el nou eslògan. Canvia la tipografia, però es manté el color morat identificatiu de la corporació. «Una marca local, però amb visió global», ha afirmat la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles. La nova imatge promocional ja s'estrena aquests dies per a la campanya de Setmana Santa, a través d'anuncis en ràdio i televisió a fi de captar turisme de proximitat.