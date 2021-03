L'Església tanca el Centre Catòlic de Reus per mal estat i el Bravium haurà de sortir

L'Arquebisbat vol reparar «danys greus» a l'edifici i reobrir «amb una gestió rendible», i el teatre hi veu «quasi un desnonament»

Actualitzada 25/03/2021 a les 22:04

El Centre Catòlic es tanca. L'Arquebisbat de Tarragona ha detectat «problemes d'aluminosi, afectacions a la coberta i danys estructurals als fonaments» de l'edifici del carrer de la Presó i ja ha reubicat en altres dependències l'acció pastoral que fins ara hi duia a terme. El Bravium Teatre, que hi té la seva seu, també «ha de cessar l'activitat» i ha de «buidar» l'immoble perquè «hi ha un problema real i greu d'estabilitat», segons exposava ahir mossèn Josep Mateu, delegat diocesà per als béns de l'Església, que afegia que «si pot ser en una setmana, millor que en quinze dies; cal fer-ho el més aviat possible».

El Bravium, que enguany fa 70 anys, romania al Centre Catòlic amb el contracte vençut des de gener de 2020, pendent d'un de nou. L'entitat expressava ahir en un comunicat que «havíem sol·licitat reiteradament reunir-nos amb la propietat per renovar el contracte» i que «durant la seva vigència s'han fet fortes inversions per millorar el lloc» i fins i tot «s'havia elaborat un pressupost» per afrontar altres treballs, «però tots aquests precs no han rebut resposta». El Bravium, que tenia programació i entrades venudes fins al juny, parlava ahir de «gairebé un desnonament encobert» i de «desconcert davant l'avaluació tècnica de l'edifici», i lamentava «la forma com l'Arquebisbat ha anunciat el tancament del Centre Catòlic, en roda de premsa». Malgrat tot, el Bravium vol «reiniciar, com abans millor, les converses» i tornar a l'edifici quan s'hi hagin fet obres per «mantenir l'esperit amb què Jaume Amenós i tanta altra gent va impregnar l'entitat: el d'obrir-se generosament i desinteressada a totes les sensibilitats ciutadanes».

L'Església no concreta encara «ni el pressupost de la reforma que caldrà realitzar ni tampoc els terminis» perquè «no els podem saber», ja que «el que hem fet fins ara és un primer diagnòstic, coincidint amb què l'any passat havíem recuperat la possessió de l'edifici» i «ara hi hem de fer una anàlisi més profunda i, per això, necessitem buidar la casa». Sobre l'opció de facilitar instal·lacions per garantir la continuïtat del teatre, mossèn Mateu detallava ahir que «no tenim altres espais». «La Prioral desenvolupava també allà activitat pastoral, que l'hem hagut de traslladar», apuntava.

Buscar la viabilitat

La possibilitat que la sala de teatre com a tal hagi de desmantellar-se físicament en el context de la intervenció està damunt de la taula: «Si ens diuen que se n'ha de desmuntar una part, ho haurem de fer perquè no és un lloc qualsevol sinó un on actua molta gent i passa molta gent i, per tant, hem de tenir la certesa de la seva seguretat i ser responsables com a propietaris», explicava mossèn Mateu, que recordava que «s'ha fet una primera revisió i se n'ha de fer una a fons, i el que surti pot ser més dramàtic». Un cop la reforma global s'hagi executat «volem que el Centre Catòlic pugui tornar a obrir com un centre cultural al servei de la ciutat» i que ho faci «amb una nova gestió que no sabem com serà però sí que ha de tenir viabilitat cultural i també econòmica, per no deixar que l'edifici es torni a perdre de cap forma». En relació a l'encaix que el Bravium pot tenir aquí, i a si podrà recuperar la que ha estat la seva seu durant els últims 30 anys, el delegat diocesà per als béns de l'Església assegurava que «nosaltres encantats si en un futur podem tenir relació» i que «entenem que podrà tornar, hem de mirar de quina manera podrà tornar», i deia que «no podem fer activitats sense que l'edifici tingui un benefici que el pugui mantenir perquè, si no, ens tornarem a trobar que, d'aquí a 20 anys, està en la mateixa situació precària».

L'Arquebisbat, en aquesta primera inspecció, ha constatat que el Centre Catòlic «està pitjor del que esperàvem» i això «ens ha fet prendre la decisió dràstica d'aturar les activitats». L'administració «ja ha resultat informada que la nostra intenció és tancar i actuar». «Durant 30 o 50 anys s'han anat fent coses a l'edifici, traient envans, modificant l'estructura sense cap projecte i no tenim ni els plànols d'això», deia mossèn Mateu. L'Església busca recursos per fer l'obra a l'immoble, que té protecció patrimonial.