Finalitzen les representacions de l'espectacle de la Vella Quaresma a les escoles reusenques

Enguany el Carni i els músics han visitat els centres escolar degut a la pandèmia

Actualitzada 26/03/2021 a les 13:50

Les representacions de l'espectacle de la Vella Quaresma a les escoles d'enguany han finalitzat aquest divendres al matí. Aquest any s'ha dut a terme en un nou format degut a les recomancions sanitàries decretades arran de la covid-19. Enlloc de fer-se a les Peixateries Velles, el Carni i els músics que l'acompanyen s'han desplaçat per les escoles, evitant així el moviment dels escolars i la barreja dels grups bombolla.En total La Vella Quaresma ha visitat 24 escoles i han pogut veure l'espectacle 169 grups escolars, entre P3 i 2n (d'educació infantil i primària). El total de nens i nenes que ho han pogut veure són 4.225 alumnes.El regidor de Cultura i Política Lingüística i d'Educació de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, ha explicat que «hem constatat a més que enguany hi ha hagut escoles que no havien participat mai al programa educatiu de La Vella Quaresma perquè no s'havien pogut desplaçar a les Peixateries i, en canvi, enguany ho han pogut gaudir perquè hem estat nosaltres els que ens hem desplaçat».Els encarregats de serrar les cames a la Vella Quaresma han estat els mestres de les escoles, ajudades pels infants i pel mateix Carni. L'espectacle enguany ha durat uns 25 minuts i s'han repartit les funcions en 8 dies.