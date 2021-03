Espais verds i un parc de cal·listènia completaran el nou skatepark de Reus

El parc de lliscament, amb 900.000 euros i prop de 13.000 metres quadrats, estarà llest al 2022

Actualitzada 25/03/2021 a les 21:47

El futur parc de lliscament inclourà, a més de l'skatepark, pistes de petanca, un espai esportiu urbà amb elements de cal·listènia i una zona verda que ocuparan, en el seu conjunt, un àmbit de 13.016 metres quadrats a l'oest de la ciutat. D'aquests, 1.066 seran patinables, es correspondran directament amb l'skatepark, tal com detallava ahir l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, que expressava que la intervenció implicarà una inversió de prop de 900.000 euros i que la previsió és que les obres comencin l'últim trimestre d'aquest 2021 i acabin al juny de 2022.

Pellicer detallava ahir que el projecte «recupera el paisatge i els valors ecològics i naturals» al lloc i deia que «parlem d'esport salut, benestar i qualitat de vida, i de nous punts per a la relació de la ciutadania; un nou concepte». L'skatepark tindrà, tal com precisava el regidor d'Esports, Pep Cuerba, un bowl central amb forma de piscina, amb tres hips i les mides del half-pipe actual, enfonsat fins a una profunditat d'entre 1,75 i 2 metres. També un minibowl per a iniciació, amb forma de gota i un corredor que protegeix el bowl, així com una zona de patinatge de carrer als laterals i una d'onades a l'extrem sud. Cuerba apuntava que la disposició ubica al centre els elements per a patinadors més experts i a l'exterior els que presenten menys dificultat. També s'han instal·lat taules per a finger skate. El parc de cal·listènia tindrà «gran varietat d'elements per exercitar-se» i se situa en una àrea sobre pedra. La zona de petanca en substituirà l'actual per una de nova en «un entorn naturalitzat que compagina l'estada i el joc».

Pistes de petanca

Al seu torn, la regidora d'Urbanisme, Marina Berasategui, afegia que «el projecte es veu condicionat per la proximitat dels barrancs del Molí, dels Capellans i de la Mina, i no és un problema», i deia que «això fa desplaçar les instal·lacions de lliscament a la zona del parc on ara hi ha les pistes de petanca». Així, «les pistes de petanca es construiran a la franja nord del parc de la Festa connectades amb un pont sobre la riera». Es crearà un corredor verd, en sentit longitudinal, que funciona com a espai biodivers i connector ecològic dels diferents espais lliures que envolten la zona, al llarg de la riera naturalitzada dels Capellans. I s'incorporarà un talús verd que, alhora, millora les condicions d'inundabilitat de la zona. Al llarg del parc s'hi habilitaran zones d'estada per als usuaris amb mobiliari urbà i vegetació. Es preveu també la creació de la xarxa de reg i la construcció d'un dipòsit de recollida de l'aigua de pluja. I Aigües de Reus contempla la recuperació de l'aigua d'una mina, també per al reg de la vegetació del futur parc.