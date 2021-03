Els paradistes firmen fins al 2024 i el Carrilet de Reus inicia una nova vida

Avancen que «ens quedem tots» i volen que puguin entrar més operadors

Actualitzada 25/03/2021 a les 21:56

Els paradistes del Mercat del Carrilet han començat aquesta setmana a firmar els contractes que els permetran allargar la seva activitat a l'equipament fins l'any 2024, tal com detallen fonts municipals consultades. La Junta de Govern Local ja havia aprovat, el passat 5 de març, l'autorització a Reus Mobilitat i Serveis per engegar la tramitació en aquest aspecte. La portaveu dels venedors, Maria Jesús Querol, expressa que «estem molt contents, teníem moltes ganes de tenir els nous contractes i, per fi, ja podem dir que estem signant», i apunta que amb això «comença una nova etapa de tranquil·litat». La previsió és que els acords quedin rubricats entre avui mateix i la setmana vinent.

Querol detalla que «ens quedem tots els que ja hi érem». Només mancarà l'establiment de bar, que va abaixar la persiana fa algunes setmanes. Per tant, els propietaris que continuaran serien 13. Els paradistes tenen ara nous objectius: «Ens agradaria que entressin més operadors; si no pot ser dels productes que ja hi ha, doncs que vinguin operadors que en venguin d'altres i que el mercat es pugui dinamitzar», afegeix Querol. La voluntat ja l'havia apuntat el col·lectiu tot just l'endemà d'haver conegut la decisió del govern d'ajornar el tancament del Carrilet –inicialment fixat per al 30 de juny de 2021– fins l'estiu de 2024. En aquesta vida extra que ha guanyat el Carrilet, «podem gaudir de la nostra feina, d'atendre els nostres clients que estan gairebé fins i tot més contents que nosaltres».

A l'espera de reformes a l'edifici

Els acords presos en Junta de Govern Local autoritzen també Reus Mobilitat i Serveis a «formalitzar, si s'escau, els corresponents contractes d'arrendament amb persones diferents dels actuals titulars exclusivament en l'eventual supòsit que algun dels paradistes actuals cessi en la seva activitat (…) a fi de mantenir l'actual ocupació i mix comercial». Els paradistes, però, confien que el Carrilet podrà obrir-se a nous negocis que convisquin amb els que ara hi ha i hi aportin nous productes a l'oferta del mercat. I estan pendents, també, de com i quan es materialitzaran altres aspectes que el govern va anunciar en la compareixença pública on va informar que el Carrilet seguiria viu fins al 2024. Entre aquests hi ha actuacions de manteniment a l'edifici.

Culmina així la lluita iniciada pels paradistes del mercat ara fa un any per intentar aturar-ne el tancament i mantenir tant els seus llocs de feina com «el servei que oferim als veïns, al barri i a tota la ciutat». Per la seva banda, el govern ja va comunicar que vol obrir un procés participatiu per perfilar la futura intervenció urbanística que s'executarà a la zona.