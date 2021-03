Tots els pregons de Setmana Santa

La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus publica els parlaments dels últims trenta anys

Aquesta setmana s'ha presentat a la ciutat de Reus el llibre Pregons de la Setmana Santa de Reus (1989-2019). Es tracta d'un recopilatori de tots els pregons que serveixen per donar el tret de sortida de la Setmana Santa reusenca pronunciats per personalitats d'àmbits diversos, des de responsables polítics o eclesiàstics fins a representants del món cultural, associatiu, social i empresarial.

Aquest volum dona continuïtat a la publicació de Pere Martorell, que el 1988 va recopilar els pregons des de l'any 1951 fins al mateix any 1988. «El pregó de la Setmana Santa de Reus és dels més antics de l'estat, i per tant pensàvem que era important donar continuïtat al recull històric de pregons», explica Francesc Pardo, impulsor del llibre. En aquest sentit Pardo, que va ser clavari de la Sang el bienni 2019-2020, destaca que els pregons recopilats en tots dos volums són «un patrimoni històric per a la ciutat, però també un reflex del patrimoni lingüístic, literari, cultural i també teològic, ja que s'hi recullen reflexions importants».

Encara que la intenció inicial de Francesc Pardo era que fos el mateix Pere Martorell qui assumís aquest segon recopilatori, aquest va morir el 2016 i el projecte va quedar aturat. Arribat el 2019, Pardo s'adona que han passat trenta anys des de la publicació del primer volum i pensa que és un moment perfecte per editar el segon recopilatori, funció que assumeix ell directament.

«Encara que Pere Martorell havia recollit els pregons des del 1989 fins al 2003, ens en seguien faltant un 33%», explica Pardo. A poc a poc, buscant aquí i allà, els van anar recuperant tots, essent especialment difícils de localitzar els de tres anys molt concrets: «El pregó de l'any 2000 només el vam poder localitzar en un arxiu del Bravium, perquè van ser ells precisament els que el van pronunciar aquell any. El de 1999, de Ràdio Reus, el vam trobar en una casset de l'emissora. Però el més complicat va ser el del 2005, de Lluís Miquel Pérez. Finalment el va localitzar la Carme Cano en un arxiu d'àudio del Centre de Lectura.

Un cop localitzat tot el material, va arribar la feina de transcriure els discursos i passar-los de l'oralitat al pla escrit. Una feina que va fer Irene Massana, filòloga i responsable de la Secció musical de la Sang. «Vam establir uns criteris d'edició basats en la normativa actual de la llengua catalana», explica. També van establir un criteri per a l'aplicació de les normes ortotipogràfiques (majúscules, cursives, etc.) i per homogeneïtzar els noms de llocs i de persones. Tot plegat, explica, «mirant de respectar el to de cadascun dels pregoners».

El llibre es clou amb una curiositat: el pregó que l'any passat van elaborar Pardo i Massanes a partir de fragments de tots els pregons anteriors, davant la impossibilitat de fer el tradicional acte a causa de la pandèmia. Pregons de la Setmana Santa de Reus (1989-2019) es podrà trobar pròximament a les llibreries de Reus.