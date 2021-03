Reclamen càmeres de vigilància a les places Pau Casals i Anselm Clavé de Reus

L'AV Mas Magrané vol posar fi al 'botellón' i baralles» que tenen lloc a la zona, i demana que la Urbana hi patrulli «però de paisà»

Actualitzada 25/03/2021 a les 07:35

«Les places Pau Casals i Anselm Clavé són dos punts negres, llocs on hem detectat que hi ha problemes: s'hi fa botellón i, al final, la situació acaba en baralles», explica la presidenta de l'Associació de Veïns Mas Magrané, Misericòrdia Parra, que expressa que «voldríem que s'hi instal·lessin càmeres de vigilància» i també «seria molt positiu que hi pogués passar Guàrdia Urbana però ho fes de paisà, perquè quan arriben els cotxes i els agents amb l'uniforme, tot es dispersa i aquí no ha passat res».L'entitat veïnal, que va néixer a l'octubre de 2020, abasta la zona compresa entre el Col·legi Sant Pau, la riera Miró, el Camí de Valls fins l'encreuament amb el carrer d'Igualada i tornada. Un àmbit, aquest, on «viuen 10.000 persones, un 10% de la població de Reus» i que «està deixat i hi ha molt d'incivisme». El barri ja està integrat en el pla de videovigilància de Reus i compta amb una càmera a la plaça de Teresa Miquel i Pàmies, però l'AV considera que el format és millorable perquè l'actual dispositiu té angles morts. A prop de Pau Casals i Anselm Clavé «hi ha supermercats oberts en diumenge que fan de bars» i «hem detectat que hi ha persones d'altres llocs de la ciutat que tenen aquí el seu espai de trobada», apunta Núria Gras, secretària de l'associació, que sosté que «es tracta de persones amb una problemàtica social al darrere i que, en algunes ocasions, beuen en excés i acaben en conflictes». Els veïns comprenen que la col·locació de càmeres a la via pública és un procés «lent, no és fa al minut», però voldrien que aquestes dues places entrin en la planificació municipal per a properes fases del desplegament del pla. També, tal com afegeix Gras, perquè «igual que en altres zones de Reus, el tràfic de drogues està present».Aquest no és, amb tot, l'únic aspecte que l'Associació de Veïns Mas Magrané té a la seva llista de qüestions a resoldre al barri. Parra explica que «hi ha un problema d'incivisme amb els contenidors i amb els voluminosos, perquè hi ha un determinat perfil de persones que no contempla l'opció d'anar a la deixalleria ni de trucar perquè li recullin els mobles de casa» i els elements que queden fora dels dipòsits de brossa «acaben sent armes quan hi ha una baralla». Amb tot, «necessitem més contenidors perquè anem molt curts, ja que la població ha anat creixent». L'entitat, d'altra banda, vol treballar amb «algunes fruiteries que posen les caixes de gènere a la vorera i això fa que, per exemple, les persones en cadira de rodes no puguin passar».L'AV Mas Magrané també voldria canvis a una altra plaça, la García Lorca, que «és tot pedra i volem que n'habilitin una part per la canalla i una per a la gent gran, que no tenen alternatives». I a la plaça de Teresa Miquel i Pàmies «l'Ajuntament està arreglant les rajoles i bancs perquè ho havíem demanat». L'entitat –que no posa quota per als socis– es fixa ara l'objectiu de tenir el seu propi local dins del barri, un pas que permetria, tal com explica el vocal Antonio Huertas, «fer activitats obertes per a la gent i atendre els veïns».El pla de videovigilància ha ubicat càmeres a diferents zones de la ciutat. Tal com precisen fonts municipals, n'hi ha almenys als carrers de les Verges de Sant Josep Obrer, al carrer del Vent, el carrer de la Sardana, la plaça Comte de Reus, la Teresa Miquel i Pàmies i el carrer Pròsper de Bofarull. També compten amb dispositius el carrer Llovera i la plaça Prim, aquests més antics. En paral·lel, la tercera fase del pla col·locarà càmeres a la plaça de la Cultura de la Pau, la de la Patacada, la del Baluard i la plaça Anton Borrell, pendent que la licitació definitiva confirmi aquests punts.A banda, Reus treballa també amb càmeres als edificis municipals i les escoles, la Guàrdia Urbana té accés a la webcam del Mercadal i s'estan col·locant dispositius, per exemple, també al passeig de la Boca de la Mina. Les càmeres de trànsit són tres, localitzades a la plaça Pompeu Fabra, la de la Pastoreta i la rotonda d'Onze de Setembre amb General Moragues.