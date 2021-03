La Cambra de Reus presenta a les empreses l'FP Dual renovada, que recupera el rol de l'aprenent

Hi han participat una trentena d'empreses, que han rebut les explicacions de la Cambra i l'Institut Baix Camp

24/03/2021 a les 18:34

La Cambra de Comerç de Reus ha convocat a les empreses per presentar-los la nova normativa de l'FP Dual, que amplia les hores de treball en empresa fins al miler i flexibilitza els convenis perquè la relació laboral amb l'alumnat sigui completa.A aquesta jornada de difusió organitzada per la Cambra i l'Institut Baix Camp hi han participat una trentena d'empreses. La Jornada ha servit per mostrar les novetats en la normativa de l'FP Dual, que permetrà que les empreses puguin acollir l'alumne de pràctiques pràcticament un curs sencer. En aquest sentit, el procés de selecció dels alumnes funciona com un procés de reclutament extern i les empreses poden veure els currículums, fer entrevistes i triar el perfil que creuen que pot adaptar-se millor a la vacant. Un procés que es fa sempre amb l'assessorament del centre educatiu.Un dels grans canvis implementats al sistema és l'increment de les hores de pràctiques fins al miler, amb un període de prova inicial de cent hores en fase d'adaptació. Això permet comptar amb l'alumne durant un curs sencer en l'horari que marqui l'empresa i en jornada completa quan no hi hagi activitat lectiva.Una vegada superat el període de prova, l'alumnat rebrà una beca salari que correspon entre el 50% i el 70% del salari mínim interprofessional, depenent del tram de la formació i de si es tracta d'un alumne de grau mitjà o superior. L'empresa haurà de donar d'alta a l'alumne a la Seguretat Social com a becari, un tràmit que li suposa la bonificació del 100% de les quotes.El president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just, destacava «el compromís de la Corporació amb l'FP Dual» i la importància de «recuperar la figura històrica de l'aprenent tan vinculada al nostre teixit empresarial».Segons que s'ha explicat durant a jornada per part de l'Institut Baix Camp, el mes de març és el millor moment per sol·licitar els diferents perfils als centres formatius per tal de poder incorporar ja alumnes a l'empresa durant el mes de juny.Dins aquest apartat de promoció de les relacions entre empresa i ensenyament, la cambra reusenca està treballant en l'organització de la tercera edició de la fira FP DUAL, que se celebrarà de manera virtual el pròxim 4 de maig de 10 a 14 h. La Fira permetrà recórrer els estands de les empreses i instituts participants, així com conèixer a fons l'oferta d'FP Dual.