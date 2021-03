El foc també ha afectat la lona del camió que hi havia estacionat al davant

Actualitzada 25/03/2021 a les 08:12

Una dotació de Bombers de la Generalitat han actuat dimecres per la nit en un incendi d'un cotxe aparcat a la riera d'Aragó de Reus. L'avís l'han rebut a les 23.20 hores. Fins al lloc també s'ha desplaçat la Guàrdia Urbana per donar suport als Bombers i per tallar el trànsit.El foc ha cremat completament el vehicle i ha afectat la lona del camió que hi havia estacionat al davant del turisme cremat.