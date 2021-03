Reus vol omplir locals buits dels eixos comercials amb negocis «d'impacte positiu sobre les persones i el medi ambient»

El consistori destina 150.000 euros per ajudar els emprenedors

Actualitzada 24/03/2021 a les 15:07

La regidoria d'Empresa i Ocupació de Reus ha presentat el projecte Reus Espais Vius amb l'objectiu de dinamitzar l'eix comercial dels ravals de Robuster i de Sant Pere. La iniciativa pretén aprofitar els 25 locals comercials buits que hi ha a la zona per impulsar la creació de negocis «d'impacte positiu sobre les persones i el medi ambient». El consistori ha destinat 150.000 euros per ajuts als emprenedors i a subvencionar part de les millores en els locals per fer-los més atractius i adequar-los a les necessitats dels nous negocis. Reus Espais Vius preveu un període de desenvolupament de dos anys.